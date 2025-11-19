Suscribete a
El Cabildo de Gran Canaria renuncia a acoger la Vuelta a España 2026 por la presencia del equipo israelí

La administración considera insuficiente el cambio de nombre de la escuadra

Corredores del equipo Israel Premier-Tech, delante de una manifestación propalestina
Corredores del equipo Israel Premier-Tech, delante de una manifestación propalestina EFE

J. A. M.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha confirmado este miércoles que la isla no acogerá la Vuelta a España en 2026, como estaba previsto, al no estar de acuerdo con que participe el equipo Israel-Premier Tech, ahora rebautizado como Cycling Academy ... bajo bandera de Canadá.

