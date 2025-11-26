Suscribete a
La tragedia de Nahal Oz: el gran error de Israel el 7-O

Las mujeres soldado de este puesto de observación avisaron de movimientos extraños en Gaza y dieron la alarma sobre el atentado de Hamás, pero no les hicieron caso y murieron

«Hamás sólo representa a una pequeña parte de los palestinos en Gaza»

Un mural con retratos y mensajes recuerda a las víctimas que cayeron en el asalto al puesto de observación
Un mural con retratos y mensajes recuerda a las víctimas que cayeron en el asalto al puesto de observación c.a.
Chapu Apaolaza

Enviado especial a Nahal Oz

Hay sorpresas buenas, regulares, malas, y después está la que se llevó Yahel, la centinela del Ejército israelí que al amanecer del 7 de octubre de 2023 vio en la pantalla del puesto 76 de observación que unos tipos armados corrían dentro del ... recinto. Poco después, estarían en manos de Hamás, escucharían con angustia pasos sobre el techo de la sala de operaciones, los terroristas volarían las antenas, dispararían a las cámaras y el mundo se iría a negro. Sus disparos convertirían la puerta de la habitación en un colador. Ella moriría, pero aún no. Todo aquello estaba a punto de suceder cuando Yahel tomó el teléfono y llamó a sus oficiales superiores conteniendo el resuello y la angustia de un aviso grabado pidiendo ayuda. Pero los refuerzos nunca llegaron. Así sucedió el naufragio de Israel.

