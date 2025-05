Fran Perea: «Los árbitros en la élite están cobrando un buen dinero y puede justificarse ese sufrimiento»

-El deporte, para usted, ¿es más vicio u obligación?

-Practico deporte a diario. Tengo que estar en forma. Trabajo con mi cuerpo. Es mi herramienta y tengo que estar preparado a la hora de subirme a un escenario. He practicado deporte desde pequeño. ... Y, además, me han gustado muchos deportes: baloncesto, fútbol, fútbol sala… He jugado muchísimo. He aprendido a relacionarme, en la vida, a través del deporte.

-Vamos a por el vicio. ¿Cuánto deporte ve?

-Me gusta mucho ver fútbol, pero me ha cansado un poco. Tanta oferta, tanto partido, me ha saturado. Eso sí, me gusta ver los partidos interesantes, los que creo que pueden ser buenos. Y soy madridista y me gusta que gane mi equipo. Todavía mantengo esa cosa.

-¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos de nuestro fútbol?

-Lo que se hace en la base es lo que más me gusta. La cantidad de personas que, gracias al fútbol, pueden salir de situaciones complicadas. La labor de los clubes de barrio. Su trabajo es enorme. Luego, todo eso se mercantiliza demasiado, según vas subiendo escalafones. Llega un momento en que la única identidad que entienden es la del dinero. Y eso me distancia de él.

-Es un caso de «odio el fútbol moderno» de manual.

-Yo me crie con el fútbol y los clubes tenían una identidad. Ahí me aficioné. Un ejemplo: la Quinta del Buitre, gente que venía de la cantera. Eso se ha ido perdiendo con los años y creo que hay gente, como yo, que se ha ido desligando. Yo era muy fan de ese concepto de fútbol.

-Ahora estamos con la Quinta de Mbappé. Por lo menos, intentándolo.

-Ese es el problema, que va todo tan rápido que a los clubes no les da tiempo a generar y asentar una identidad. Va todo muy deprisa.

-Su nuevo disco se titula 'El Hombre Invisible'. Debería usted dedicárselo a los árbitros, a ver si aprenden a serlo.

-Los árbitros han buscado su hueco dentro del negocio y saben jugar sus cartas. Son una parte más de todo esto. Enhorabuena para ellos.

-¿Entiendo que no le dan ninguna pena cuando se fajan con el colectivo?

-Eso es otra cosa. En la élite, están cobrando un buen dinero y puede justificarse ese sufrimiento. Pero que a los que están arbitrando a clubes más modestos y en categorías inferiores se les increpe durante los partidos me parece patético.

-Los futbolistas salen en tik tok bailando 'dembow' o reguetón. Eso, Fran Perea lo lleva ¿mal o muy mal?

-Eso es lo que pasa siempre. Las nuevas generaciones buscan música nueva. Cada generación de artistas lo sufre. Surgen nuevas propuestas. Es muy normal. Ley de vida. Y lo importante es que la gente escuche música y esté conectada con la cultura. El público necesita variedad y, cuanta más haya, mejor.

-Barra para casa. ¿Qué canción suya recomendaría escuchar en un autobús, camino a una final, a un equipo que quisiera motivarse?

-Les recomendaría que escucharan 'Al 100 por 100'. Esa es una auténtica canción motivadora.

-¿Con qué futbolista le gustaría formar un dúo a lo Sergio Ramos y Niña Pastori?

-He hecho una canción con Álvaro Benito. No estoy tan lejos de lo que me planteas.

-Álvaro es músico, no me haga trampas. Piense en otro.

-La verdad es que no es un objetivo en mi vida profesional pero, si hubiera algún futbolista que cantase bien y le gustara mi música, no tendría inconveniente. Igual con Isco Alarcón, pero no sé cómo canta. Habría que preguntarle.

-Sería lo único que no hiciera bien Isco en esta segunda juventud que está viviendo. ¿Le ve feliz?

-Somos muy amigos. Nos admiramos mutuamente. Es una relación que también mantengo con Sara Sálamo, su mujer, porque he trabajado con ella, hemos ido juntos a clase de inglés y como somos los dos de Málaga… Es que le veo y es como si le conociera de toda la vida. A Isco, la opinión pública le ha vapuleado a base de bien. Por eso me alegro tanto de que ahora le vaya muy bien.

-Lo del Real Madrid de esta temporada ¿qué le sugiere?

-He estado muy liado profesionalmente y no lo he seguido mucho, pero mira, Álvaro Benito, por ejemplo, que es un tío con un gran criterio, tiene una teoría que comparto y es que la temporada no ha sido buena y que debe volver a ser un equipo.

-En la que iba a ser la era Mbappé resulta que es el Barcelona el que está que se sale. Menudo giro de guión.

-Bueno, pues al Madrid le ha ido mal y a otro equipo le ha ido bien. Y yo que me alegro. Así no gana siempre el mismo. Yo ya no soy nada beligerante con eso de la rivalidad. Se pasó.

-¿Un madridista poniendo en valor la temporada culé? Me pincho y no sangro.

-Para mí, el Real Madrid y el Barcelona son dos equipos maravillosos, importantísmos, dos equipos grandes, que nos han colocado en el mapa. Ambos nos han posicionado a nivel mundial. Y me parece muy bien que haya ganado el Barça la Copa.

-Sea sincero, ¿albergaba usted alguna esperanza de poder ganar esa competición?

-Ganar la Copa le hubiera arreglado la temporada al Madrid. Para mí sí es un título importante. Así se hubiera solucionado un poco la metedura de pata de la Champions. Pero mira, yo ya he superado eso de no ganar.

-Cinco nombres. Dígame lo primero que le venga a la mente al escucharlos. Vinicius.

-Nervio puro.

-Simeone.

-Perseverancia.

-Mbappé.

-Novedad.

-Lamine Yamal.

-Futuro.

-Fran Perea.

-Un tipo normal.