—¿Qué papel juega el deporte en su vida?

—Hago deporte siempre y cuando sólo compita contra mí mismo. Soy el único ser humano al que soy capaz de ganar. Quiero decir que hago deporte, pero no de competición: entreno en el gimnasio, me ... gusta nadar, andar en bicicleta… Necesito mantenerme en forma para aguantar en el escenario.

—Y yo pensando que sólo entrena usted la voz, los trucos y la interpretación.

—Los espectáculos teatrales que hago son muy demandantes y no me puedo permitir perder el aliento en medio del show. Son espectáculos de casi dos horas sin parar de hablar en los que el público no para de reír. Es agotador. Para mí y para ellos. Ahora que lo pienso, ellos también deberían ir al gimnasio antes de venir al show.

—Leí que en algún momento se interesó usted por el boxeo. ¿Dónde quedó eso?

—No me gusta meterme en líos. Yo sólo me pongo los guantes de boxeo para pelar gambas o para depilarme el entrecejo. Esta imagen surgió en una sesión de fotos para el cartel de un espectáculo de teatro. En el show actual se me ve yendo a la guerra en un poni. Vamos, que he cambiado el boxeo por la equitación. Échale un vistazo: es hermoso y terrible a la vez, es apocalípticamente correcto.

—¿Sigue alguna competición cuando sale de ese trance apocalíptico?

—No soy forofo de ningún equipo en concreto. Animo siempre al que vaya perdiendo o a aquel cuya victoria sea noticiosa. Si juega el Deportivo de la Coruña contra el Real Madrid, animo al Deportivo, pero si el Deportivo juega contra el Logroñés y el Logroñés va ganando siete a cero, también animo al Deportivo.

—Le anticipo que es probable que sea usted del Depor y no lo sepa. Por cierto, ¿se necesita más sentido del humor en esto del fútbol?

—No creo que necesiten sentido del humor en el campo. Creo que se las arreglan muy bien sin él. Sería como si a los humoristas se nos exigiera la destreza de rematar con la cabeza un trozo de cuero a noventa kilómetros por hora. Yo intenté rematar de cabeza una vez y todavía me duele. No sé cómo lo hacen.

—Se lo podría preguntar a ellos... ¿van deportistas a sus espectáculos?

—Sí, además deportistas de deportes muy distintos, desde Miguel Indurain hasta Sergio Ramos.

—¿Le parece que el fútbol y todo lo negativo que, en ocasiones, lo rodea como la homofobia, el racismo, el machismo o la violencia nos define como sociedad?

—El deporte es algo cultural y tremendamente ligado a nuestra sociedad. De alguna manera es un reflejo de lo que hay. Si en el fútbol hay manifestaciones de homofobia, violencia, machismo y racismo es porque nuestra sociedad, desgraciadamente, es un poquito homófoba, violenta, racista y machista. La culpa no es del deporte. Mucho menos del fútbol. La culpa suele ser de una carencia educativa, afectiva, emocional o las tres juntas. También hay manifestaciones de esfuerzo, superación y solidaridad.

—Los futbolistas tienen a su lado psicólogos, nutricionistas y asesores de todo tipo. ¿Sería recomendable que incorporaran a su séquito a un cómico?

—Todos es mejor con sentido del humor. Funciona así. El sentido del humor es como el sistema de amortiguación de un coche. Si no lo tienes, todas las piedras del camino te van a doler. El sentido del humor no soluciona un penalti en contra, ni un gol en propia meta, pero lo que sí que hace el humor es que todo eso sea soportable. El humor sirve para poco más. Creo que una de las principales misiones del humor es hacer que la vida sea soportable. Creo que tener sentido del humor siempre es mejor que no tenerlo. Da igual que seas futbolista o registrador de la propiedad.

—¿Tiene una idea formada de quien puede ganar la Liga?

—No. Pero ojalá que caiga muy repartida y le toque a los que más la necesitan.

—En calidad de mago ¿qué jugador diría usted que ha tenido/tiene más magia con un balón en los pies. Messi, Maradona, Mbappe, Lamine Yamal…

—A Maradona y a Messi les he visto hacer cosas con los pies que yo no sería capaz de hacer con las manos. En el caso de Maradona, también le he visto hacer cosas con las manos.

—¿Tiene algún recuerdo, asociado al deporte, que le haga feliz?

—Recuerdo el año que el Depor ganó la Liga. Yo soy de Coruña y la ciudad estaba muy contenta. Yo no soy un gran seguidor del fútbol, pero soy muy fan de las cosas que hacen felices a mis amigos y a mi familia.

—En sus monólogos aborda temas como la libertad o el destino, Nada de fútbol. Con lo que vende eso, me extraña que no le dedique más tiempo al tema.

—Todo el mundo sabe más que yo sobre ese tema.

—Una vez le preguntaron qué parte de la profesión le gusta más y usted respondió que la de responder a las entrevistas porque todo lo que dice es inventado. ¿Ha inventado mucho en esta o podemos publicarla?

—Todo lo que he dicho es mentira, sobre todo esta frase.