Suscribete a
ABC Premium
sponsor

El bar de MOu

Los de los balcones

«La barbarie pipera que chapotea en la creencia tiñosa de que lo que hace bueno a una estrella son los pitos y el banquillo, aunque combatir una creencia con la razón es como atacar un bloque bajo con el tiquitaca»

Mastantuono 30, Lamine 2030

Vinicius, en un partido de Liga
Vinicius, en un partido de Liga AFP
Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La «rentrée» nos ha devuelto al muermo de la competición liguera, un 'Groundhog Day' de árbitros y revistosos del puchero (peores cuanto más viejos) atizando la marmita en la que el sistema cuece a Vinicius, el negro que sigue sin dejarse cocer, actitud imperdonable en ... el país cuyos habitantes, encerrados ilegalmente durante meses, salían cada tarde a los balcones para aplaudir a sus carceleros. Esta tropa es la que ha elegido a Vinicius para que les haga de bufón o 'cascamorras' en sus delirios psiquiátricos. Sólo ocurre en España, donde, según el poeta, «abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los siete pecados capitales». En política, con campañas bastante más modestas que las que en el fútbol le hacen a Vinicius, que todavía no ha abierto la boca contra los medios, Arzallus hablaba de «Brunete mediática», y González, de «Sindicato del Crimen». España eterna.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app