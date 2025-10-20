Suscribete a
fútbol

Miami acogerá en diciembre la primera edición de la Messi Cup

El futbolista argentino crea su propio torneo de promesas sub-16 y habrá dos equipos españoles en su estreno: Barça y Atlético

Messi, celebrando un gol con el Inter de Miami
Messi, celebrando un gol con el Inter de Miami afp

abc

525 Rosario, la productora fundada por Leo Messi, organizará la primera edición de la Messi Cup, un innovador torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y a sus mejores jugadores sub-16, y que se ... celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025. La Messi Cup ha sido concebida para establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol.

