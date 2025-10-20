Miami acogerá en diciembre la primera edición de la Messi Cup

525 Rosario, la productora fundada por Leo Messi, organizará la primera edición de la Messi Cup, un innovador torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y a sus mejores jugadores sub-16, y que se ... celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025. La Messi Cup ha sido concebida para establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol.

El torneo contará con la participación de ocho clubes de talla mundial: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Atlético y Chelsea. Durante seis días, estos equipos disputarán un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium del Inter Miami. Noticia Relacionada El Miami de Messi y de Leo Rubén Cañizares El formato de competición dividirá a los equipos en dos grupos de cuatro, que se enfrentarán en una fase de todos contra todos durante los tres primeros días. Posteriormente, se disputará un playoff que definirá las posiciones finales. El último día se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final, ambos en el Chase Stadium del Inter Miami, donde se coronará al primer campeón de la Messi Cu: «Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego», asegura Tim Pastore, CEO de 525 Rosario

