Fútbol Valverde no descarta a Neymar y defiende a Piqué El técnico azulgrana confirmó una charla con Arturo Vidal tras los polémicos menajes del chileno en las redes sociales

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 19/10/2018 19:24h

Ernesto Valverde se encontró a su llegada al Barcelona hace dos temporadas con que uno de los mejores jugadores del equipo se marchaba al PSG. Ahora, ciertos rumores colocan a Neymar de vuelta al club azulgrana, donde sería recibido con os brazos abiertos. El técnico no descartó el regreso del paulista, al tiempo que salió en defensa de Gerard Piqué, criticado por su implicación en la nueva Copa Davis de tenis, y desveló que había mantenido conversaciones con Arturo Vidal tras sus polémicos mensajes en las redes sociales tras quedarse en el banquillo de Wembley y Mestalla. El técnico empezó hablando de Neymar. «Yo le entrené quince días. Cualquier momento de la temporada es bueno para elucubrar de estas cuestiones, pero Neymar está en otro equipo. Son todo especulaciones. No estamos en mercado para incorporar jugadores. Es un tema que está bien para especular, pero no sabemos qué puede pasar. Es difícil, no lo sé... ya veremos», explicó sin descartarle.

Cuestionado por los problemas del equipo en defensa tras las lesiones de Umtiti y Vermaelen, no quiso adelantar la decisión del club sobre la necesidad de fichar, a pesar que esta semana se produjo una reunión de la secretaría técnica para analizar la situación. «Son cuestiones que hay que valorar y tomar una decisión cuando llegue el momento. Lo que tenemos que hacer en momentos de necesidad y de ver que funcionan, es recurrir al B. Me fijo en ellos cada día». En este sentido se refirió a la Masía: «Mi percepción de la cantera es buenísima. Tenemos jugadores entrenando con nosotros a un gran nivel. Miranda es uno de ellos. Yo decidí que no jugara fuera de casa aquel día porque me pareció que era partido para un jugador más curtido. Los del filial tienen que ganarse el puesto, tener su oportunidad y aprovecharla».

Aprovechó Valverde para analizar dos cuestiones polémicas, el rendimiento de Piqué y los mensajes de Arturo Vidal. El técnico salió en defensa de central: «Esas cosas de los viajes que comenta la gente, no me preocupa. Lo único que me fastidia de Piqué es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. A todo el mundo le hubiera gustado tener esa idea. Pienso que va a estar al cien por cien». Y reconoció una reunión con Vidal: «Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario, no airearlo fuera. La vamos a seguir manteniendo. Sí, he hablado con él. Evidentemente, no voy a comentar los términos. Intentamos hacerlo así para que no se monte tanta bola como se ha montado en estas dos semanas».

El Barça desmiente contactos con Neymar

Por otro lado, hay que destacar la postura del Barcelona sobre el retorno de Neymar. El vicepresidente del club, Jordi Cardoner, negó en declaraciones a Radio Barcelona que el Barça esté realizando algún tipo de maniobra para traerle de vuelta. «En la junta del Barça nadie se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, a día de hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado», explicó. Y diferenció la situación del paulista con respecto a otros jugadores que salieron del Barça y después se repescaron. «Fue él el que se marchó, otra cosa sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora le quisiésemos recuperar, pero no es el caso», aseguró. Y zanjó el tema: «En todo caso, si se diera el caso lo tendríamos que hablar en Junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso».