La Superliga en directo: El Atlético de Madrid y el Inter se retiran de la Superliga

12.00El Inter también se retira El Inter confirma que el club no seguirá siendo parte de la Superliga. A través de un comunicado, el club italiano informó que también se va del proyecto. «Siempre estamos comprometidos en brindarles a los aficionados la mejor experiencia futbolística, la inclusión y la innovación han sido parte de nuestro ADN desde nuestra fundación. Nuestro compromiso con todas las partes para mejorar la industria del fútbol nunca cambiará».

11.50El Atlético de Madrid se retira de la Superliga El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto.

11.40El Liverpool pide perdón John W. Henry, dueño del Liverpool hizo público este miércoles un vídeo en el que se disculpó de forma directa por «el caos» provocado los dos últimos días con su adhesión al proyecto de la nueva Superliga europea.: «Quiero pedir perdón a todos los aficionados por este caos. Os hemos hecho daño». Sigue leyendo la noticia.

11.10Agnelli se desdice El presidente de la Juventus, Andrea Agneli, uno de los fundadores de esta Superliga, señala a Reuters que el proyecto no puede continuar sin los seis equipos ingleses. «Para ser honestos, no. Sigo convencido de la belleza de este proyecto, pero no creo que pueda continuar ahora mismo».

11.00Los hombres que sacudieron el fútbol La Superliga juntó en el mismo barco a empresarios de EE.UU., Emiratos y China. Casi todos los equipos del Reino Unido e Italia, salvo las excepciones en España, presentan un rasgo común. Están controlados por empresarios extranjeros. Lee aquí quién es quién.

10.50Respuesta de Boris Johnson El primer ministro inglés aplaudió la retirada de los clubes de su país de la Superliga. «Aplaudo el anuncio de anoche. Este es el resultado correcto para los seguidores , los clubes y las comunidades de todo el país. Tenemos que seguir protegiendo nuestro querido juego nacional».

10.40La plantilla del Liverpool: «No nos gusta» La plantilla del Liverpool fueron los primeros que se posicionaron en contra de la Superliga como bloque: «No nos gusta y no queremos que suceda. Esta es nuestra posición colectiva. Nuestro compromiso con este club y su afición es absoluto e incondicional».

10.30Piqué señala a la Florentino El azulgrana, que habló una vez consumada la retirada de los clubes ingleses, cargó contra «el chiringuito de Florentino» y se olvidó de Laporta. Sigue leyendo la noticia.

10.17Un ridículo mundial El fútbol todo lo mueve y 12 tiburones se propusieron plantar cara al poder de la UEFA, convencidos de que sus escudos, y sus cuentas bancarias, pesaban más que cualquier otro argumento. Sigue leyendo el artículo.

10.15Desde la UEFA El Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dio la bienvenida a la noticia de que más clubes se han retirado del proyecto de escisión de liga cerrada. «Dije ayer que es admirable admitir un error y estos clubes cometieron un gran error. Pero ahora han vuelto al redil y sé que tienen mucho que ofrecer, no solo a nuestras competiciones, sino a todo el fútbol europeo. Lo importante ahora es que sigamos adelante, reconstruyamos la unidad de la que gozaba el juego antes de esto y avancemos juntos». Sigue leyendo la noticia.

10.00En Italia No solo los clubes ingleses han dado un paso atrás, también se lo están pensando en Italia, el Inter y el Milán.

9.30Comunicado oficial de la Superliga Tras la salida de los clubes ingleses, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham, el resto de equipos debatieron sobre las posibles modificaciones que podría tener el proyecto para continuar en él. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán y AC Milan, tras una larga reunión, parecen decididos a intentar seguir adelante con un proyecto que consideran dentro de la legalidad y necesario para reformar un sistema que «no funciona» y que necesita «estabilidad».

9.00La Superliga agoniza Apenas 48 horas después del anuncio de su creación, las reacciones contrarias de los aficionados y las amenazas de organismos como UEFA o FIFA han hecho tambalear el proyecto, con varios equipos ingleses confirmando ya su salida, como el City, y otros que dudas. Sigue leyendo aquí la información.