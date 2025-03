Sergio Ramos, otra suplencia con morbo

La relación de amor de Sergio Ramos con el equipo nacional entró ayer en una nueva etapa cuya trascendencia resulta ahora imposible de calibrar. Nunca, antes, en dieciséis años como internacional, se había quedado en el banquillo en dos partidos consecutivos sin una causa que lo justificase. Ayer, tras no jugar ni un minuto ante Georgia, entró en el césped de La Cartuja a falta de solo cinco minutos y con el partido ya decidido. Ha engordado su récord y suma ya 180 partidos internacionales, pero queda la sensación de que algo ha pasado durante esta concentración. «Siempre es importante sumar partidos y conseguir el objetivo, que era sumar estos tres puntos. Sea un minuto, un partido, medio tiempo... eso no es decisión mía, es del entrenador», dijo el propio Ramos en Televisión Española nada más acabar el encuentro.

Su ausencia en el once ante Kosovo fue una sorpresa mayúscula. Se daba por hecho que sería de la partida en Sevilla, su casa. Pero no. A la hora de hacerse público el once su nombre no aparecía. «Se trata de una decisión técnica. Hoy le toca no jugar, no tiene ningún problema», se intentaba explicar Jesús Casas, segundo de Luis Enrique. El mismo argumento dado por el seleccionador tras la victoria agónica del domingo.

De ser eso cierto, de no tratarse de una «mentirijilla» más de esas que Luis Enrique dice soltar en las ruedas de prensa, Eric García , un chaval de 20 años que este año apenas ha jugado 200 minutos en la Premier con el Manchester City de Guardiola, ha tomado la delantera sobre el capitán.

Luis Enrique se podría haber escudado en la reciente operación del defensa del Real Madrid, en los pocos minutos de juego que atesoraba antes de incorporarse a la concentración de España o en el golpe que sufrió ante el Atalanta que le dejó sin jugar contra el Celta. Pero su obcecación por desligar la suplencia con algún problema de otra índole remarca el cambio de tendencia.

Ramos se marcha de esta convocatoria de marzo con dos internacionalidades más que cuando llegó, pero con apenas 50 minutos disputados en tres partidos oficiales. Y siempre, conviene insistir en ello, sin que se tenga constancia de ningún problema que le haya impedido jugar más, pese a que el jugador no fue tan claro como su entrenador: «Poco a poco voy encontrando el ritmo después de una lesión importante. El míster fue bastante claro. Todo lo que se habla de mí se saca de contexto. La realidad es una. Cuando me toque jugar de titular será con alegría y si es como hoy, igual».

Al tenerla ante las cámaras tampoco se desaprovechó la oportunidad de preguntarle sobre su futuro. Sin éxito, eso sí: «De mi futuro ya fui claro. No hay ninguna novedad. Estoy concentrado. En una semana nos jugamos casi la temporada y tengo ganas de jugar y aportar mi mejor nivel. Ojalá nos salgan buenos resultados. Ojalá podamos dar el nivel que queremos. Estoy centrado en jugar bien y dar mi mejor versión. El tema del futuro es algo que está aparte. Cuando haya novedad lo comunicaré pero ahora mismo no hay nada».

El caso Gerard

La de Ramos no fue la única suplencia sorprendente. Tampoco entró en el once Gerard Moreno , otra de las apuestas seguras que se fueron al traste. Luis Enrique, que llegó tarde al estadio tras quedarse encerrado en el ascensor del hotel junto a parte de su cuerpo técnico, decidió utilizar de nuevo a Morata en la posición más adelantada. Gerard acudió a la llamada de España entre algodones después de caer lesionado en el último partido del Villarreal. Aún así, se decidió su continuidad sin llamar a un sustituto. Gerard se quedó fuera de los dos primeros partidos. Su participación de 25 minutos se saldó con un gol.