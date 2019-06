La sentida despedida de Ramos a Luis Enrique

La noticia de que Luis Enriquedeja su puesto de seleccionador por motivos personales ha generado muchísimas reacciones. Algunos porque no se lo esperabn, otros porque se preguntan por qué y otros, como Sergio Ramos, porque le une con el ya exseleccionador, una gran relación profesional.

Estas son las palabras que el futbolista le dedicó a Luis Enrique a través de las redes sociales:

Cada victoria de la Selección también será tuya, míster. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo.

Every win will be yours too. You have all our support.