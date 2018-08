La mascota más ridícula del fútbol mundial

Aguilas, osos, leones, lobos, incluso abejas... el mundo de las mascotas de los equipos de fútbol es rico y con diseños de lo más atrevido, pero hasta ahora no había alcanzado el nivel de la nueva mascota del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Pero los patrocinadores mandan.

En el primer duelo de la temporada en la 'Football League Championship', el segundo escalón del fútbol inglés, el West Bromwich hizo la puesta de largo de su nueva mascota, que no ha dejado indiferente a nadie en el país.

Y es que nunca antes un equipo había tenido como mascota a una caldera con patas. Obviamente las reacciones en la grada fueron desde la incredulidad al asombro. Y por si fuera poco tampoco dio suerte al equipo, pues cayó por 1-2 ante el Bolton Wanderers.

"What are your mascots then?"

"Ours is a fox"

"We have a tiger"

"Lion. You?"

"Oh... ours is just a combi boiler with legs" pic.twitter.com/HpRFmgP2ye