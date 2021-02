Fútbol El 'Varentino' y la 'Luz de Gas', los ataques de Freixa para arañar votos en las elecciones al Barça Agresiva campaña del candidato, cargando contra el VAR, relacionándolo con Florentino Pérez y arremetiendo también contra Joan Laporta

El Barcelona entra en la recta final de la campaña electoral, que desembocará el próximo 7 de marzo con la elección de un nuevo presidente que sucederá a Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa están dando el último impulso a sus propuestas para acabar de convencer a los socios indecisos. Y uno de los temas más recurrentes es el Real Madrid. El primer golpe de efecto ya lo logró Laporta cuando colgó una lona gigantesca con su foto junto al estado Santiago Bernabéu y el lema «Ganas de volver a veros». Ahora es Toni Freixa el que ha iniciado una agresiva campaña para ganarse a los socios. Tras asegurar este pasado lunes que, si era escogido mandatario, aseguraba que estaría en disposición de fichar a un defensa y a Haaland y Mbapppé, ahora ha iniciado una campaña publicitaria cargando contra el VAR, el Real Madrid y Joan Laporta.

«No permitiré que VARentino controle la Liga». Es uno de sus eslóganes, colocados en las paradas de autobuses de la Ciudad Condal, en una alusión directa a los errores arbitrales que dice que benefician al Real Madrid y a la influencia que tendría el presidente del club blanco sobre el estamento arbitral. Durante los últimos meses, Freixa se ha mostrado muy crítico con algunas jugadas que se han producido en los partidos del Madrid y de hecho, ayer mismo, tras la victoria del Barcelona ante el Elche publicó un tuit asegurando que estaba la mitad de feliz por el triunfo culé pero que había que rematar la faena para ser feliz del todo, en una clara alusión al partido que jugaba inmediatamente después el Madrid ante el Atalanta en Champions.

No obstante, el gran aludido en la campaña de Freixa es Joan Laporta, que parte como favorito en las encuestas que se han publicado. «Parece que en los debates alguien me está haciendo Luz de Gas», es uno de los lemas de los anuncios, recordando de esta manera el nombre de la discoteca en la que Laporta disfrutaba los éxitos del Barcelona cuando era presidente del club catalán y donde fue pillado celebrando la victoria ante el Real Madrid, echándose el contenido de una botella de cava por la cabeza. Con ello, Freixa ha querido recordar los episodios más oscuros de Laporta cuando dirigía al club azulgrana, motivo por el que tuvo que afrontar una moción de censura y no ganó las últimas elecciones.

De todas formas, no es el único eslogan que ha publicado Freixa contra Laporta. «Pues hoy es un buen día para ir a desayunar a Reus, ¿no creéis?» es otro. Con él, el candidato hace referencia a la gestión de Joan Oliver, íntimo amigo de Laporta y accionista mayoritario del Reus, que acabó con la desaparición del equipo catalán. Entonces se especuló con la idea de que Laporta, Rafa Yuste (miembro de la candidatura del expresidente) y Xavier Sala i Martin, estaban detrás al formar parte de una sociedad en la que figuraba Oliver. Habrá que ver ahora cuál es la respuesta de Laporta y que resultados ofrecen los escasos debates que se producirán. Al mismo tiempo no se espera respuesta por parte del Real Madrid a la campaña de Freixa.