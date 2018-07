Luis Enrique, principal candidato al banquillo de España La Federación podría anunciar este lunes al nuevo seleccionador después de la junta directiva

La Real Federación Española de Fútbol podría anunciar este lunes el nombre del nuevo seleccionador. Seguro que hará público el relevo de Fernando Hierro como director deportivo (ayer anunció su salida pese a tener contrato en vigor) en una rueda de prensa programada para las 11.30 horas, y es probable que, después de la junta directiva, se conozca el entrenador que dirigirá a España después del chasco del Mundial de Rusia. Luis Enrique Martínez es quien más opciones tiene.

Han sido días intensos en la FEF, alterada desde que estalló el caso Lopetegui y con el correspondiente disgusto del Mundial. Se daba por hecho que Hierro no seguiría en el banquillo y se empezó a rastrear en el mercado. Lo cierto es que no había mucho, pues la idea era no tocar a técnicos con contrato en vigor.

De entrada, la lista quedó reducida, principalmente, a tres nombres: Míchel, Luis Enrique y Quique Sánchez Flores, pero este último quedó descartado. Según informan varios medios como Marca y As, Luis Enrique es el mejor colocado para tomar las riendas del combinado nacional.

El asturiano, que se ha tomado un año sabático después de su paso por el Barça, gusta mucho a Luis Rubiales. Maneja bien la pizarra y tiene personalidad, quizá demasiada cuando ahora se necesita paz. Es cierto que Luis Enrique es un entrenador con carácter y su trato con los medios de comunicación no es el mejor, pero la FEF ha contemplado todas las opciones y lleva días meditando la decisión. También se ha hablado de Víctor Sánchez del Amo como posibilidad.

Sea como fuere, es más que probable que este lunes se oficialice el nombramiento del preparador y empiece una nueva era en el fútbol español, necesitado de aire fresco después de tres tortazos tremendos en las tres últimas grandes competiciones.