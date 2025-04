Lautaro se desmarca definitivamente del Barcelona

Lautaro Martínez fue el gran objetivo del Barcelona este verano para reforzar la delantera hasta que llegó Ronald Koeman , que dirigió su mirada hacia el Olympique de Lyon, donde milita Memphis Depay . El técnico holandés les explicó a los ejecutivos azulgranas que el atacante del Lyon encajaba mucho mejor en sus planes de juego y en su proyecto. De hecho, el Barcelona estuvo negociando hasta el último minuto del mercado la incorporación del neerlandés , aunque los graves problemas financieros que atraviesa el club catalán y la negativa de Ousmane Dembélé a abandonar el Camp Nou impidieron que la operación cristalizara. Hay que recordar que Lautaro tenía una cláusula en su contrato por el que se fijaba un precio de salida de 110 millones de euros , aunque ésta expiraba a mediados de junio.

Si había alguna remota posibilidad de que el argentino pudiera recalar en el equipo azulgrana durante este próximo mercado invernal o, incluso, el próximo año, las palabras de su representante, Beto Yaqué, han dejado claro que no sucederá. « No es adecuado hablar del Barça porque él es un futbolista del Inter de Milán», ha explicado en Radio TrendTopic. El agente ha recalcado que por la cabeza del delantero no pasa un cambio de aires y que se encuentra muy feliz jugando en Italia, a pesar de que podría compartir vestuario con Leo Messi, compañero en la selección argentina: «Es feliz en el Inter. Hablar del mercado sería una falta de respeto hacia el club que le abrió las puertas para jugar en Europa», zanjó.

No obstante, Yaqué deja una puerta entreabierta a la salida de su pupilo asegurando que aún no ha mantenido conversaciones con el Inter para prorrogar su vinculación, que expira en 2023. El agente también ha explicado todo lo que ha sucedido con Lautaro en últimos meses en una entrevista al canal TNT. «Hubo muchos rumores, todos lo querían pero no había nada concreto y aún tiene contrato con el Inter para dos años más. No nos hemos sentado a hablar de renovación », ha revelado. A pesar de ello parece muy poco probable que Lautaro recale en las filas del Barcelona atendiendo a los números que presentó Jordi Moix la semana pasada y a las preferencias de Koeman, que ha solicitado expresamente a Depay, con el que el Barcelona alcanzó un principio de acuerdo.