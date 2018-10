LaLiga - RFEF Javier Tebas: «Sigo pensando que Rubiales no está capacitado» El presidente de LaLiga asegura que el partido en Miami sigue adelante y que no lo pararán «el casposismo, la prehistoria o la tele en blanco y negro»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reiterado que Luis Rubiales «no está capacitado» para ejercer como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que sigue cometiendo «algunos errores», y ha explicado que la Premier, «sin tener Balones de Oro ni campeones de Europa», sigue siendo «un modelo a seguir como competición y espectáculo», además de asegurar que el partido en Miami se jugará y que no permitirá que lo paren «el casposismo, la prehistoria o la tele en blanco y negro».

«Es el presidente de mi Federación. No tengo más que respetarlo, pero sigo pensando que no está capacitado. Después de todo lo que ha pasado, tras un tiempo puedo decir que sigue cometiendo algunos errores, otros aciertos, pero ahora la Federación necesita que sean más aciertos que los errores. Necesita menos ocurrencias y más realidad en la gestión, y más preocuparse por los temas reales que tiene que resolver, como el fútbol no profesional, que no se resuelve con más dinero, sino con reorganización, con otras normas de nivel económico, mejor explotación a nivel audiovisual, buscar autoestima en estas categorías, que ahora no lo están haciendo», declaró en una entrevista a TVE.

Sin embargo, el jefe de LaLiga reconoce que está habiendo entendimiento con la RFEF en algunos temas importantes. «A día de hoy, por lo que uno lee en los medios de comunicación, parece que -la relación- no es buena. Por lo menos el mensaje de competencias que nos quieren quitar, no deja de sorprenderme; no nos pueden quitar lo que es nuestro. Pero en el resto hemos cerrado temas importantes como los honorarios de los árbitros, el calendario asimétrico, el tema de la Supercopa fuera de España, donde LaLiga puso dos millones para que se jugase en Tánger... Esta conducta me sorprende, conozco a Luis cómo es y sé que le gusta ir con la fuerza encima de la mesa, pero todo pasará y ya veremos cómo podemos trabajar esta cuestión», manifestó.

Por otra parte, Tebas explicó que a raíz del Decreto 5/2015 aprobado «por el empuje de Miguel Cardenal y del ministro Wert», que permitió un reparto de los derechos audiovisuales diferente, se están viendo «Ligas más igualadas». «Prefiero que Real Madrid y Barcelona estén siempre compitiendo por el título de Liga. En Francia y en Italia han ganado prácticamente todos los partidos la Juventus y el PSG, y eso no es bueno para la competición», afirmó, reiterando que la Premier es su «referencia». «También es una referencia la NBA, su expansión internacional», añadió.

Sobre la marcha de LaLiga de jugadores como Cristiano Ronaldo o Neymar, no se mostró preocupado. «Igual que me da envidia que Mourinho esté en el Manchester United, que me da envidia que esté Guardiola en el City... Creo que nos hemos preparado los últimos cinco años para que la salida de los jugadores no afecte a la Liga española de una forma importante. La salida de Cristiano hace unos años me preocupaba 9 sobre 10 y hoy, 3 sobre 10. La Premier, sin tener Balones de Oro ni campeones de Europa, es un modelo a seguir como competición y espectáculo», apuntó.

En este sentido, no descartó que en el futuro se puedan introducir cámaras en los vestuarios durante los descansos o el final del encuentro. «Ya pasará. Ya hemos conseguido que entre antes del partido. Es un tema cultural. Cuando empezamos con los partidos a las cuatro de la tarde todo el mundo decía que los veía con la comida en la boca. Ya es la hora de más asistencia al estadio y es, con el partido de las 20.45 del domingo, uno de los momentos de más audiencia. Habrá que cambiarlo. A España siempre le costaron los cambios culturales», dijo.

«Yo no soy visionario de nada. Estudio, miro, copio y mejoro. Cuando asesoro a Ligas del mundo siempre empiezo la charla diciendo que si quieren crecer hay dos frases que te tienes que quitar de la cabeza: 'esto siempre ha sido así' y 'esto es fútbol'. Estos días leía a Mendilibar decir que el fútbol siempre ha estado sin VAR. El rugby también lo ha introducido y no hay deporte más tradicional que ese, y ha crecido sin parar», prosiguió.

El partido en Miami y los «casposismo»

Precisamente sobre la implementación del VAR, Tebas se mostró muy satisfecho. «Estoy muy satisfecho porque la adaptación del colectivo arbitral ha sido perfecta. Se ha hecho un trabajo muy grande de Velasco Carballo en ese aspecto. Todo el mundo sabe cómo funciona el VAR, todos los que han querido prestar atención, y todo el mundo sabe que hay jugadas que son interpretables», expuso.

"No podía ser que la liga italiana, la Bundesliga y la liga portuguesa lo tuviesen y no nosotros; teníamos que tenerlo, si no nos íbamos a quedar atrás. Sabíamos que iba a generar polémica igual, pero se han reducido muchísimo los errores y se han aumentado los aciertos. Hay unos efectos que vamos a ir viendo poco a poco: menos simulación de jugadores, expulsiones más justas, eliminar el error de identificación en las tarjetas... Hay que mirar el aspecto positivo. El otro día tardaron dos minutos en una jugada, pero prefiero que tarde a que se dé un gol en fuera de juego», continuó sobre el VAR.

En otro orden de cosas, reconoció que sabía que el partido en Miami entre Girona y Barcelona «iba a generar esa controversia. Hay que intentar trabajar y convencer de que es muy bueno para el fútbol español. Tenemos que intentar ser pioneros en esto, como en otros aspectos que estamos siendo, como en el Big Data», aseguró. «Yo creo que el 26 de enero vamos a jugar en Miami. Tenemos razón ya no solo en ética, sino también en derecho. Me he caracterizado por luchar por las cosas hasta el final. Creo que esta batalla la vamos a poder levantar y ganar», explicó.

«No hago nada por rebeldía, lo hago porque creo que es bueno para el fútbol español. Ahora no soy rebelde, procuro ser práctico y que los avances que hacemos no los paren el casposismo, la prehistoria o la tele en blanco y negro. La gente ve poco lo que pasa fuera. España tiene un límite de habitantes y de aficionados. Si no sabemos crecer fuera seremos la mejor liga de España, pero la sexta o séptima mejor del mundo y eso no creo que se lo merezca el fútbol español», añadió.

Por último, Tebas habló sobre el momento en el que abandone LaLiga. «Tenía claro que tenía que ser dentro dos años y medio, pero ahora viene otro reto en el mundo audiovisual, que es esta transformación de la televisión IP a la OTT. Si no sabemos acometerla con estrategia e incluso con inteligencia puede hacer que nuestro producto valga menos dinero; puede ser más visto, que haya más plataformas que quieran comprar el fútbol, pero a menos precio. Lo que me quita el sueño lo que va a pasar dentro de tres año, el concurso, y cómo tenemos que dejar preparada la estrategia», finalizó.