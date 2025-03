El Atlético se estrella en Dybala

Crónica

Turín se ha convertido en territorio comanche para el Atlético. Atropellado el año pasado por la jerarquía de Cristiano y superado anoche por los detalles de calidad de Dybala, sublime su pierna izquierda para marcar diferencias. El Atlético jugó con propiedad y carácter, enganchado a su ideario. Terminó el encuentro en el área de la Juventus, encogidos los italianos frente a su acometida. Morata tuvo el empate en el último instante en una oportunidad luminosa, la mejor de su equipo, pero el balón le pasó por debajo del pie. El Atlético necesita ganar al Lokomotiv para clasificarse.

El partido amaneció rotundo, desprovisto de hojarasca, refriega de altos vuelos en la Champions a la que se presentó el Atlético con otro rictus. Jugó con barba de varios días, como decidido a evitar la imagen pusilánime y vacía del año pasado, cuando le pasó por encima Cristiano Ronaldo y se dejó vencer por una timidez impropia del cholismo. Simeone recurrió a su libro de cabecera, ese estilo que le impulsa a confiar en la veteranía, la madurez y la experiencia del conocimiento. Thomas, Herrera, Koke y Saúl en la línea central, el núcleo del juego para los encargados de ganar cada disputa, cada balón sin dueño.

El Atlético se multiplicó en el despliegue. Se hizo presente en el campo de la Juventus, cerca de su portero, atento al robo que tantas tardes ejecutó Gabi al aprovechar un mal control del enemigo, esa pelota que se escapa por centímetros, una segada caliente a ras de césped. La Juventus ha mudado la piel con Sarri. El precursor del viejo catenaccio que le ha entregado títulos, Champions y Scudettos es ahora una sinfonía de virtuosos que tratan de sacar el balón desde atrás, sin rifarla, en toques sutiles, combinaciones sin vuelo del esférico. Y así hasta la portería adversaria.

No le concedió mucho el Atlético, potente en la zancada hacia adelante, poderosa la pierna para zanjar duelos y convincente la personalidad tribal del equipo para no asustarse ante una Juventus que se vio por momentos acorralada. La tuvo Saúl en un cabezazo desviado, inesperada pifia del hombre que domina esa suerte. Probó el centrocampista en un zurdazo violento que detuvo Szczesny. No llegó a Morata un hermoso centro de Trippier. El Atlético mostró personalidad.

Pero el equipo tiene lagunas en defensa. Opuesto a su esencia, concede agujeros. Mario Hermoso, por ejemplo, agarró con descaro a Dybala y cargó con una tarjeta en el minuto 30, condicionado ya para el resto de la noche. Se la volvió a hacer el argentino y el codo de alivio tuvo nefastas consecuencias. Dybala, que era de lejos el mejor en el estadio, clavó la falta desde un costado, casi sin ángulo, fantástico zapatazo curvado, inesperada centella que cogió desprevenido a Oblak casi dentro de la portería.

Un desgarro severo para el Atlético porque el conjunto italiano no había gobernado el encuentro, Cristiano no había regateado a nadie como señala Fabio Capello y en la Juventus poderosa de grandes nombres solo Dybala había mostrado un nivel superior.

Compareció Joao Félix en la plaza de un Vitolo inoperante que desaprovechó otra ocasión, ahora que parecía embalado. También Correa incorporó improvisación a un equipo que tiende al atasco, y al que la fe y el coraje lo transportan en los callejones sin salida. Es un grupo que cree, pero siempre a su manera, el empuje por avasallamiento, las segundas jugadas, el balón parado... Juego de ataque fluido no hay, salvo que Joao Félix imponga su calidad en sus apariciones a cuentagotas.

Salió Bernardeschi, un futbolista fabuloso que el año pasado hizo palidecer a Juanfran. Apenas pisó el campo, chutó al palo. Incomprensible que no sea titular. El Atlético echó el balón al área italiana en busca de un asidero para evitar el naufragio. Y no obtuvo premio.

