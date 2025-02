James y el Real Madrid: «Ahí ya no me quiere nadie»

Después de su segunda etapa en el Real Madrid, James Rodríguez viste en la actualidad los colores del Everton tratando de destacar en la Premier League.

El colombiano, tras un inicio fulgurante cuando fichó por el conjunto español, nunca terminó de convertirse en una gran estrella en el Santiago Bernabéu . Una espina que tendrá siempre clavada en su carrera deportiva, pues el futbolista no contempla una tercera aventura en la capital de España con la que intentar resarcirse.

«Ya no me quiere nadie ahí», repitió James aludiendo al Real Madrid a sus acompañantes y hasta dos veces durante un directo en Twitch mientras jugaban a un videojuego. «Creo que la afición me tiene cariño» , confesó sin embargo al recordar su paso por la casa blanca, donde apenas contó para el técnico Zinedine Zidane. «Es parte del fútbol», argumentó sobre la falta de minutos.

Sobre su futuro, el centrocampista colombiano aseguró que no está en sus planes volver a un club de su país para retirarse, «pero quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas , pero creo que no. Ahora mismo pienso que no».