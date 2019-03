«Toronto tiene un nuevo héroe». Así de contundente se ha mostrado la cuenta oficial de Twitter del Toronto FC, equipo norteamericano en el que debutó ayer el centrocampista español Alejandro Pozuelo. Un estreno que fue inmejorable, toda vez que anotó dos goles, uno de ellos con una preciosa vaselina, en la goleada de los suyos al New York City FC (4-0) en la quinta jornada de la MLS. Además de esos dos goles, dio una asistencia.

A sus 27 años, Pozuelo ha llegado a Toronto tras jugar en el KRC Genk, después de un desembolso de once millones de dólares, la que ha sido la tercera mayor transacción de la historia de la MLS. Antes había jugado en el Rayo Vallecano, Swansea y Real Betis.

En la primera parte del partido ya dejó muestras de su calidad con una asistencia medida para que definiera Jozy Altidore. Sin embargo, fue en la segunda parte cuando dio rienda suelta a su faceta goleadora. Primero anotó un penalti «a lo Panenka»; y después, una preciosa vaselina tras penetrar en el área cerró su exhibición sobre el césped.

There are no words. This man is SPECIAL!#TFCLive | #TORvNYCpic.twitter.com/GYyFin7mpw