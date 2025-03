Las faltas de Messi ya no dan miedo

En otros tiempos, un sudor frío recorría el cuerpo de todos los rivales del Barcelona cuando el árbitro señalaba una falta cerca de su área. La efectividad de Leo Messi era indiscutible en los golpes francos, hasta el punto que los equipos diseñaban fórmulas imaginativas, como que un jugador se estirara en el suelo, para frenar los disparos del rosarino. Esta sensación ha cambiado después del descenso en los porcentajes de acierto de Messi , que ya suma 70 lanzamientos de falta sin anotar. De hecho, desde el entorno empieza a recriminársele que no ceda alguna ocasión a otro compañero. Y más, teniendo en cuenta que en el Barcelona hay excelentes lanzadores de falta.

El argentino, en cambio, logró anotar el gol del triunfo de jugada. Un tanto que supone el número 642 que consigue en partido oficial con el Barcelona, lo que le sitúa a uno solo de Pelé , que es el futbolista que más goles ha marcado con un mismo club. El brasileño anotó 643 con el Santos. Es el décimo tanto de Messi esta temporada, el quinto en una Liga en la que la efectividad no se corresponde con la habitual del atacante.

«Los delanteros se mueven por rachas. Sabemos que si se la damos, puede creer peligro. Hoy nos ha ganado el partido Leo con su gol . Creo que hemos dado la cara y hecho un buen trabajo. Necesitamos la mayor parte de los puntos», explicó tras el encuentro Jordi Alba , que considera que aún tienen opciones de ganar la Liga si empiezan a ganar partidos: «Si hacemos las cosas bien, estaremos ahí arriba. Nos hemos dejado puntos que no debíamos. Este año hay equipos arriba que normalmente no están. Eso es importante para LaLiga».

Ronald Koeman también quiso destacar el gol de Messi, que significó unos tres puntos vitales en un partido con aroma a final. «Hay que reconocer que no le dan facilidades, le marcan mucho. Pero ha demostrado ser decisivo », explicó el técnico holandés, que siempre le ha defendido a pesar de su irregularidad durante toda la temporada. No hay que olvidar que el rosarino es uno de los protagonistas de la precampaña electoral después de que este pasado verano anunciara que se quería marchar y trató de forzar su salida. El objetivo de la mayoría de precandidatos es lograr su continuidad, ya que acaba contrato este próximo verano. No obstante, su rendimiento ha generado ciertas dudas en la afición , que no consideran que la situación económica de la entidad deba supeditarse a que Messi se quede a toda costa.