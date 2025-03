Así explicaba Xabi Alonso en 2015 cómo invertía su dinero

De todos los futbolistas denunciados por Hacienda por fraude fiscal Xabi Alonso ha sido el único que se ha mantenido firme en su decisión de no pactar el pago de una multa para evitar una pena de cárcel. El excentrocampista de Real Madrid, Liverpool o Bayern ha defendido su inocencia a capa y espada desde el primer día. «Siempre he entregado todos los documentos y nunca he ocultado nada en el impuesto de mi patrimonio ni en la declaración de la renta pues entendía que estaba bien hecho», defendía en el juicio.

Ahora, una vez demostrada su inocencia , salvo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha vuelto a la luz un vídeo de septiembre de 2015 en el que Xabi Alonso hablaba en una entrevista en Bloomberg de sus inversiones.

El entonces jugador del Bayern explicaba que estaba muy pendiente de lo que sus asesores hacián con su dinero, demostrando un conocimiento poco comun en su profesión: «Intento tener un control sobre mis finanzas, una especie de plan de negocios. En diez años no voy a ganar tanto dinero y hay que ser inteligente para que lo que inviertas te retorne en el futuro. Procuro diversificar, tener un buen portfolio. No ser golpeado, de repente, por una crisis en China».

El hoy entrenador del filial de la Real Sociedad dijo tener un ojo puesto en los mercados: Tengo inversiones en esas áreas y, como he dicho antes, el final del fútbol está más cerca y necesito estar más centrado en eso».

Xabi Alonso también demostró estar al día de la situación económica de España en esas fechas, y por entocnes confiaba en que la economía se fuera recuperando poco a poco, especialmente para la gente con menos posibilidadfes: «El crecimiento está en torno a un 3 % y es una gran noticia, porque la crisis golpeó muy fuerte a España. La macroeconomía dice que la cosas están mejor, pero lpara la gente aún está siendo duro. Hay mucho desempleo. No es fácil para toda esa gente, pero seguramente en el largo plazo espero, no solo para España, sino para Europa, las cosas vayan cada vez mejor».