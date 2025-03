Los expertos opinan: «El Madrid tiene el equipo hecho y parte con ventaja»

Susana Guasch (Periodista de #Vamos de Movistar +)

1. Aunque no ha hecho fichajes, el Real Madrid es un firme candidato al título.

2. Me costaría pensar que el mejor jugador del mundo no rindiera como siempre porque no le dejaron irse. Ha comenzado más tarde, pero ahora se entrena al máximo cada día. No tengo dudas de Messi.

3. Simeone necesita un goleador. Con su estilo de juego al Atlético le falta gol, va siempre al límite del empate.

4. Nos hemos adaptado a que no haya público en los estadios, pero este fútbol sin público no es fútbol. Y el futbolista también lo acusa.

5. Real Madrid y Barcelona son favoritos, pero me gustaría que ganara la Liga un equipo distinto como el Sevilla, que lo está haciendo bien.