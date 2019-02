Italia Excluyen al Pro Piacenza de la Serie C tras el 20-0 El equipo italiano no pagaba los sueldos desde agosto y no se había presentado en los últimos tres partidos ligueros por falta de futbolistas

El Juez Deportivo de la Serie C italiana (tercera categoría) excluyó este lunes al Pro Piacenza del torneo, después de que el equipo norteño, hundido en una profunda crisis económica, jugara con solo siete jugadores, todos juveniles, el partido del domingo contra el Cuneo, y perdiera 20-0. El Pro Piacenza, que no pagaba los sueldos desde agosto y que no se había presentado en los últimos tres partidos ligueros por falta de futbolistas, alineó el domingo a siete jugadores, muchos de ellos menores, para evitar que la Federación de Fútbol italiana (FIGC) les descalificara. Algo que finalmente ocurrió este lunes, según informó la Liga de la Serie C en un comunicado oficial, en el que explica que el club norteño deberá pagar además una multa de 20.000 euros. «El Juez Deportivo inflige a la sociedad Pro Piacenza, de acuerdo con el artículo 10.8 del Código de Justicia Deportiva, la exclusión del campeonato» se lee en la nota difundida en la web de la Liga Serie C. Dicha decisión había sido solicitada este lunes por el presidente de la Asociación de los futbolista italianos (AIC), Damiano Tommasi, quien lamentó que el Pro Piacenza haya «jugado con la dignidad de los demás», al alinear a un equipo compuesto únicamente por juveniles. El Juez Deportivo anuló además la derrota 20-0 registrada en el partido del domingo en Cuneo y ordenó un revés oficial de 3-0. Asimismo, todos los partidos disputados por el Pro Piacenza en esta temporada «no se tendrán en cuenta para la clasificación».

