El entorno de Neymar ve al brasileño en el Barça

Mucho se ha hablado de la influencia que tiene Neymar para que Leo Messi acabe jugando en el PSG. No obstante, el brasileño se ha dejado querer también por el club azulgrana y Bartomeu estuvo a punto de conseguir su retorno. En los últimos meses, Neymar ha tendido la mano al azulgrana asegurando que el « lo que más quiero es volver a jugar con Messi, para disfrutar con él otra vez y seguro que el próximo año, tenemos que hacerlo». No obstante, la llegada de Laporta, su necesidad de convencer al argentino, de crear un equipo competitivo y las ganas de Neymar de regresar al club en el que más feliz fue, pueden provocar un cambio de escenario. Así lo ha reconocido el entorno del paulista. Andre Cury, ex agente de Neymar y hombre de confianza del Barça durante años en el mercado brasileño, lanzó la bomba en un medio argentino. «Neymar va a jugar con Messi, pero no en el PSG, sino en Barcelona. En otro equipo dudo que se pueda hacer», aseguró en 'El Litoral'.

Cury se explayó dando detalles sobre los dos jugadores y las negociaciones del Barcelona, que él conocía bien por estar dentro del club y ser designado para hablar con el paulista y su entorno.«Sí, es así, fue hace dos años cuando me lo pidió el Barcelona y lo intentamos fichar de vuelta. Nos faltó muy poco para poder realizar el fichaje total y llevarlo de París a Barcelona », aseguró. En la situación actual, Cury apuesta por la posibilidad de que el nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, logre una operación que hoy suena a utopía. «Pienso que Laporta es muy buen presidente para el Barcelona y los puede volver a juntar» , aseguró Cury.

«Me gustaría volver a ver a Neymar con Leo, pero me gustaría mucho más que fuera en Barcelona... Será en Barcelona, de donde nunca debieron estar separados. Yo sería muy feliz de volver a juntarlos », aseguró, ofreciéndose a intermediar. «Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona, los culés saben que se equivocó e incluso él mismo lo reconoció tiempo después», aseguró. Cury también añadió que no ve a Messi fuera del Barcelona a pesar que este pasado verano enviara un burofax exigiéndole su salida a Josep Maria Bartomeu: « Yo pienso que Leo no se marchará del Barça... no se irá. Lio empezó y debe terminar su historia en Europa con la camiseta del Barcelona. Yo lo tengo muy claro»..