Fútbol Fichar o renovar a Messi, el dilema de Laporta Rivaldo considera que es más arriesgado traer nuevos jugadores que apostar por el argentino, que garantiza un rendimiento

Sergi Font Barcelona Actualizado: 19/03/2021 13:35h

Una de las prioridades de Laporta tras asumir el cargo de presidente es la de asegurar la continuidad de Messi, aunque para ello, más allá del dispendio económico que supone, significa tener que rodearle de un equipo competitivo para convencerle. Con las arcas tiritando, el entorno prioriza la renovación del rosarino. Uno de los que más claramente lo ha explicado es Rivaldo, que cada semana suele analizar la actualidad de su exequipo. El brasileño se siente optimista sobre su continuidad y cree que la llegada de Laporta puede ser decisiva para ello. « El Barcelona se debe centrar en retener a su estrella, a Messi, especialmente porque Laporta lo conoce muy bien y puede tener argumentos extra, algo que otros posibles presidentes no tenían. Al Barcelona le beneficiaría mucho más retener a un símbolo como es Leo que salir a buscar nuevos jugadores, que además no sabes cómo se adaptarán a un club tan grande como es el Barcelona», ha explicado el embajador de Betfair.

Rivaldo ahonda en este aspecto, considera que a Messi aún le queda mucho fútbol en sus botas y que le ve más convencido en acabar su carrera como azulgrana: «Estamos viendo últimamente a Messi aparecer con más frecuencia que antes, más desde que ha vuelto Laporta. Incluso tuvo el gesto de acudir a votar por primera vez y asistió a la presentación de Laporta... todos son signos que demuestran que está abierto a hablar e incluso a llegar a un acuerdo con el club». A pesar de ello, el brasileño no cree que el Barcelona deba invertir mucho en fichajes: «No soy muy favorable a gastarse un montón de dinero en nuevos jugadores, que además no sabes cómo se adaptarán a un club tan grande como el Barcelona».

Al igual que defiende la continuidad de Messi, también aboga por la de Ronald Koeman, ya que con el holandés se ha experimentado un cambio y el técnico ha conseguido convertir una temporada de transición en un año en el que puede ganarse el doblete. «Si Koeman no siguiera, sería un error y algo injusto para él. Ahora que en el club reina cierta paz interna y la tendencia es la de mejorar, ¿para qué cambiarlo?», se cuestiona.

Rivaldo también se ha referido a algunas cuestiones de actualidad del Real Madrid como el hipotético regreso de Cristiano Ronaldo o la puntería de Vinicius. No cree que el retorno del luso sea un acierto: «Haría muy feliz a los madridistas, pero también sería un riesgo. Debemos reconocer que aquel CR7 que se marchó del Real Madrid hace unos años no es el mismo que ahora. Claro que continuará haciendo muchos goles y marcando las diferencias, mostrando su enorme determinación en el campo, pero puede que se le exija demasiado para esta fase de carrera. Si la cosa no sale bien, su status como ídolo puede salir dañado», advierte. Y sale en defensa de Vinicius: «Yo sé que está entrenando la puntería. Es obvio que está teniendo problemas a la hora de ver puerta, pero debe seguir trabajándolo. Lo que necesita es estar un poco más relajado cuando esté delante de la portería, porque es lo único que le falta para poder marcar con más regularidad. Creo que tiene un poco de ansiedad y eso hace que siga desperdiciando buenas ocasiones para ver puerta más veces. En el momento en el que enganche dos partidos seguidos marcando, todo puede cambiar».