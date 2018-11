PSG Cavani quita hierro a su encontronazo con Neymar El altercado entre ambos durante el partido entre Brasil y Uruguay devuelve a la actualidad su mala relación

El encontronazo entre Edinson Cavani y Neymar durante el partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Uruguay (1-0) ha vuelto a poner de relieve la mala relación que mantienen los futbolistas, compañeros en el vestuario del París Saint-Germain.

El uruguayo respondió con una dura falta a un caño del brasileño, que a su vez se revolvió cuando su compañero en el club francés le ayudó a levantarse del césped. Seguidamente ambos cruzaron algunas palabras que no parecieron demasiado cariñosas.

El siguiente capítulo se escribe en Paris.

Es una situación de partido, pero lo de Cavani con Neymar no funciona ni cuando juegan juntos, ni cuando se enfrentan

Ambos negaron cualquier problema en su relación nada más acabar el partido, que quedó eclipsado por su altercado. Una afirmación que Cavani repitió recientemente en la radio 'RMC Sport'.

«Sinceramente no es nada. Las cosas que pasan en el terreno de juego son el fútbol. Somos amigos, pero es nomal que en el césped quieras ganar, quieras defender a tu selección. No había hecho nada especial, no le he tocado. He ido a verle y le he dicho que no le había tocado, solo eso. Pero lo he hecho con él como lo habría hecho con cualquier otro», aseguró el uruguayo.

«Si me ha dicho algo después de la falta no le he escuchado», añadió simplemente Neymar.

Mbappé y Tabárez opinan

También Mbappé, compañero de ambos en el ataque del PSG quiso quitar hierro al encontronazo en la rueda de prensa previa al amistoso Francia-Uruguay: «Le envié un mensaje de Whatsapp a Neymar con el vídeo y se rió. No es nada, es un duelo, defendían a sus países y los dos se entragaron a fondo».

«No afectará, se abrazarán y marcarán goles juntos», zanjó el galo.

Por su parte, Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, dijo este lunes que no cree las informaciones de algunos medios sobre la supuesta mala relación entre Cavani y Neymar.

«Le tengo un gran respeto a los medios y sus informaciones, pero tengo el convencimiento de que no todo lo que dicen es cierto», sentenció Tabárez.

«La situación de Edi puede ser la de cualquier futbolista que está en un gran equipo, está con dos grandes estrellas y todos los grandes equipos tienen muchas estrellas», dijo.