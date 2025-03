Los CDR buscan apoyos antisistema para boicotear el Barça-Real Madrid

Miércoles, 18 de diciembre, a las 20.00. Ese día y a esa hora comenzará en el Camp Nou el clásico de la primera vuelta de la Liga que fue aplazado el pasado 26 de octubre por «causa de fuerza mayor», debido a la situación de caos que se vivía en ese momento en la ciudad de Barcelona tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre los líderes secesionistas del «procés».

La búsqueda de una nueva fecha para la disputa del partido se entendió como la mejor idea para que el Barcelona-Real Madrid transcurra desde la mayor normalidad posible y con lo deportivo por encima de cualquier otro asunto que pueda desviar el foco del propio partido, pero a menos de cuatro semanas de la fecha prevista, nadie puede asegurar con rotundidad y al cien por cien que el encuentro se vaya a jugar en un ambiente de cordialidad y normalidad.

Según ha podido saber ABC, los CDR mantienen su idea de boicotear el clásico del fútbol español. El cambio de fecha del partido no ha alterado ninguno de sus planes. Sencillamente, han llevado a cabo una actualización de los mismos con el objetivo de adecuar sus acciones al nuevo escenario que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre. Lo que el 26 de octubre iba a ser un encuentro a las 13.00 horas y una posterior manifestación pro independentista, ahora se plantea alterando el orden de sus acciones. Tsunami Democràtic quiere aprovechar la connivencia del Govern para movilizar y paralizar la ciudad de Barcelona ese miércoles 18 de diciembre, y como traca final poner en peligro el clásico. Entre sus planes de sabotaje sobresale el autobús del Madrid en sus tres recorridos. Desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración, desde ese hotel de concentración hasta el Camp Nou, y desde el Camp Nou hasta el aeropuerto, una vez ya finalizado el clásico. El objetivo de los CDR es lograr que el medio de transporte que mueva a la expedición blanca por Barcelona sea víctima de sus acciones de bloqueo que están llevando a cabo en Cataluña desde el anuncio público de la sentencia.

No es este el único temor y sospecha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se tiene constancia que los CDR han pedido a los grupos antisistema y anarquistas que llegarán a Madrid durante la cumbre del cambio climático que no se marchen de España tras la finalización de esta, el viernes 13 de diciembre. Aprovechando la cercanía de fechas con el clásico, el objetivo es que estos grupos organizados y violentos viajen a la capital catalana para unirse a los CDR en su plan de boicot. Grupos procedentes de distintos países, como Grecia e Italia, a los que también tienen intención de sumarse radicales independentistas vascos y gallegos, todos ellos con un historial y perfil violento. Un cóctel explosivo para poner patas arriba el mejor partido del mundo y, si es posible, lograr que el clásico no se pueda disputar, aspiración máxima de todos estos grupos.

Planes secretos

Con este panorama, el Real Madrid está preparando de manera minuciosa la logística de un partido que podría dar la vuelta al mundo, y no precisamente por sus jugadas o goles. El club blanco mantiene en absoluto secreto su plan de viaje a Barcelona, con la idea de no dar ninguna pista que pueda facilitar las acciones de sabotaje de los CDR. Para el 26 de octubre, estaba previsto que el Real Madrid viajara el día de antes, durmiera en el hotel habitual e hiciera el recorrido hacia el Camp Nou por la ruta de siempre y con el autobús oficial de la entidad. Para el 18 de diciembre, todo es una absoluta incógnita pero se le ha hecho saber al departamento de seguridad del Real Madrid que lo más prudente es intentar pasar de puntillas por Barcelona, estar el menor tiempo posible en la ciudad, y manejar varias alternativas de trayectos en los distintos recorridos a realizar, y a poder ser en un medio de transporte sin identificación alguna del Real Madrid . Fuentes del amplio operativo que tendrá lugar el 18 de diciembre advierten a este periódico que dañar el autobús de la expedición blanca será otro de los objetivos de los CDR y de los grupos antisistema.

El partido más visto en el mundo, con una audiencia potencial de 600 millones de telespectadores en más de 180 países, es un escaparate muy goloso para la causa independentista radical. Así lo tiene marcado en rojo en su calendario y el aplazamiento de octubre no le ha hecho cambiar su propósito. Los CDR pondrán todas sus energías en no desaprovechar la ocasión de mostrarle al mundo su fuerza y sus reivindicaciones, algo que provocará que el Barcelona-Real Madrid de dentro de un mes sea el partido con el mayor dispositivo de seguridad de la historia del fútbol español. Hasta ahora, el clásico de Liga de la temporada 2015-16, jugado pocos días después de los atentados de París y de la suspensión del Bélgica-España por la alerta terrorista en Bruselas, ciudad sede de dicho amistoso, ha sido el partido más seguro de nuestro fútbol. Entonces, alrededor de 2.800 efectivos velaron porque en aquel clásico no pasara nada. El 18 de diciembre, el dispositivo será similar y el objetivo el mismo. Veremos si el resultado final también es el de hace cuatro años.

