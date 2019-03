Fútbol El Barça quiere asestarle el golpe definitivo al Madrid «Queremos la victoria, es un golpe de ánimo importante y supondría quitarle puntos a un rival directo», segura Valverde

Sergi Font Barcelona Actualizado: 01/03/2019 20:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey, el Barcelona sabe que está ante una oportunidad histórica de asestarle un golpe definitivo al Real Madrid y dejarle también sin opciones en la Liga. Una victoria este sábado en el Bernabéu significaría dejar a los blancos a doce puntos del liderato más el goal average. «Nos jugamos los puntos, es una competición diferente. Es muy difícil en dos partidos seguidos contra el mismo equipo repetir el resultado, pero intentaremos ganar porque la Liga así lo demanda. Queremos ir a por la victoria, es un golpe de ánimo importante y supondría quitarle puntos a un rival directo. Sabemos que es un choque complicado, porque a pesar del resultado de la Copa se vio la dificultad del rival», asegura Ernesto Valverde, que apunta al estado de ánimo que pueden tener los dos equipos: «Cuando un equipo gana consigue confianza para los próximos partidos, y cuando pierdes quieres que llegue cuanto antes otro choque para resarcirte. Ellos quieren quitarse el mal sabor de boca de la eliminación. Somos dos equipos que peleamos por la victoria. Será duro y puede pasar cualquier cosa. No es una garantía haber ganado el primero para hacerlo en el segundo partido».

Aunque el Barcelona llega al partido presentando una buena racha en el Bernabéu en los últimos diez años, en los que ha ganado diez partidos de los 17 disputados, Valverde se aferra a la prudencia y prefiere ignorar el dato. «La historia del Barcelona de los últimos años en el Bernabéu está ahí, y en el Camp Nou también. No me fijo en lo que hay detrás. En la Supercopa perdimos de forma clara, y no estaba Cristiano Ronaldo. Nadie te garantiza nada, cada partido es diferente. Los dos estamos muy mentalizados cuando visitamos el campo del rival. Mañana es un partido individual», asegura. Y advierte que podría realizar cambios con respecto al encuentro del miércoles: «El otro día hubo momentos, en el primer tiempo, en los que no estuvimos bien. No se nos escapa, ellos llegaron con peligro y nosotros no supimos trasladar nuestro juego. Nos faltaron cosas. Y uno siempre quiere mejorar, generar más ocasiones. Pero también fuimos certeros. Ya veremos si hay algún cambio en el equipo, es posible». Uno de los que podrían entrar en el once titular es Arthur: «Es un jugador más, nos puede ayudar. Según cómo esté físicamente estará o no. No jugó mucho en la Copa, ya veremos».

Amante de la prudencia y poco amigo de sacar pecho, Valverde arruga el entrecejo cada vez que se le pregunta por el triplete. «Nuestra intención es ganar los partidos que se pongan por delante. Llegamos a una final de Copa, una competición que ha generado mucho debate sobre si íbamos a por ella o no, y estamos en la final. De momento, no hemos ganado ningún título. Podemos ganar uno, la Copa. En la Liga, somos primeros, aunque queda muchísimo y hay grandes rivales. De momento, no hemos ganado ningún título. Iremos ahora a por la Liga: mañana es un partido fundamental», aseguró sin querer valorar lo que puede suponer el partido para el Madrid: «No pensamos tanto en lo que supone para el rival perder como lo que supone para nosotros ganar. No nos planteamos cómo se toma el rival las derrotas. Pensamos en lo que supondría para nosotros ganar. Pensamos en el espaldarazo que es para nosotros imponernos, y, además, también está el Atlético. La Liga está por decidir y lo estará a partir de mañana».

No faltó la pregunta sobre Messi después del discreto partido que realizó el pasado miércoles: «Cuando ganas es bueno para todos, porque el resultado incide en el nivel de confianza de los jugadores. A veces la guinda se la lleva el goleador, pero cada uno hace su labor. Es un trabajo de todos. Le veo bien, igual que siempre. Siempre esperas mucho de todos los jugadores, también de él. Siempre aparece, aunque a veces participa menos». También quiso romper una lanza a favor de Solari, al que una derrota le podría dejar muy tocado: «No me gusta que cesen a entrenadores, a mis compañeros. A Solari le deseo lo mejor, pero los dos queremos ganar». Y por último desveló cómo ha preparado el partido en función de la creatividad de Vinicius: «No hay nada especial para él, ningún plan particular, hay que hacerlo entre todos. Es un jugador que está en forma y es desequilibrante. Hay que tenerlo en cuenta. Pero también están Bale, Benzema, Lucas...».