El Barça no concilia con los Neymar

Como tantos divorcios, el de Neymar con el Barça tiene dos trayectos: uno en los juzgados y otro fuera de ellos. En ocasiones, los caminos discurren en paralelo y otras veces se cruzan, o incluso actúan como vasos comunicantes. Así ha sido en el caso del jugador brasileño y el club con el que triunfó y del que huyó en el verano de 2017. Los dos años y medio de litigios han convivido con continuos rumores de reencuentro. Hasta tal punto, que ambas partes han utilizado a menudo la baza judicial como parte de su estrategia deportiva: el jugador, para intentar volver a Barcelona; y el club, para intentar reincorporarlo a sus filas.

Lo más curioso del caso es que los continuos desencuentros en los juzgados no cierran en absoluto las puertas a un posible fichaje que estuvo a punto de realizarse el pasado verano y que no se descarta para junio de 2020. Ni siquiera la nueva demanda presentada por los Neymar contra su antiguo club para reclamarle con intereses los tres millones de finiquito significan que no haya posibilidades de reconciliación en el ámbito deportivo. Más bien al contrario. Con el fichaje se resolverían los tres pleitos sobre la mesa : 1. La reclamación de Neymar al Barça del pago de 43,6 millones correspondientes a la segunda parte de la prima de fichaje ; 2. La reclamación del Barça a Neymar para que le devolviera con intereses los 20,7 millones correspondientes a la primera parte de la prima de fichaje; y 3. La reclamación de Neymar al Barça para que le abone los tres millones de euros más intereses correspondientes a su finiquito.

Obligado a pagar

Esta última demanda, que en contra de lo que alega el padre de Neymar es totalmente nueva, abre paradójicamente otra oportunidad para acercar posturas en los tres litigios judiciales y, por qué no, también en el ámbito deportivo. De hecho, según ha podido saber ABC, los abogados del club y del jugador están llamados este lunes a un acto de conciliación que en ocasiones anteriores no ha tenido éxito. Tampoco parece que vaya a fructificar esta vez, pues hay poco que negociar en el caso del finiquito. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que no existe la menor duda de que el club está obligado a abonar el salario del mes de julio de 2017, tal y como reclama el futbolista, pues está plenamente demostrado que Neymar trabajó durante esas cuatro semanas estivales e incluso se incorporó a aquella gira americana en la que Piqué se fotografió con su entonces compañero y colgó en Twitter la ya mítica frase de «Se queda».

El caso es que Neymar no se quedó . Al Khelaifi abonó los 222 millones de su cláusula y se marchó al PSG. Aquella huida no sentó nada bien a un Barça que le dejó sin pagar ese mes de julio que ahora le debe. La postura del club no se ha movido, y no está por la labor de conciliar con su exjugador en el acto señalado este lunes en el Servicio de Trabajo de la Generalitat.

Como publicó ayer «El Mundo», la nueva demanda de Neymar incluye reproches hacia su exequipo, al que acusa de haber actuado con «mala fe» y de haber querido represaliarle por la reclamación del bonus de fichaje. Pero el padre del futbolista no tira la toalla:«Siempre queremos llegar a un acuerdo, es mejor para todos», aseguró en «El Partidazo» de Cope. Una de cal y otra de arena en un divorcio sin visos de conciliación.