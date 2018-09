Fútbol Arthur, en una nube tras los elogios de Messi «Las palabras de Leo me hacen feliz, especialmente por venir de él, un jugador excepcional», asegura el brasileño

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 06/09/2018 11:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para triunfar en el Barcelona, además de poseer una gran calidad como futbolista, hay que entrar con buen pie en un vestuario plagado de estrellas y que capitanea Leo Messi. Mucho se ha hablado sobre la incidencia del argentino en el equipo y la necesidad de congeniar con él sobre el terreno de juego, conexión que puede facilitar el peso de un futbolista en el once titular. Es el caso de Arthur, que aunque no está teniendo todos los minutos que esperaba y aún no conoce la titularidad como azulgrana en partido oficial, ha recibido los elogios del rosarino, que le ha equiparado a Xavi Hernández. Con esta carta de presentación, el éxito de Arthur debería estar asegurado y el centrocampista lo sabe, motivo por el que ha querido agradecer a Messi sus palabras.

«Los elogios de Messi me hacen feliz, especialmente por venir de él, un jugador excepcional. Me faltan palabras para expresar lo que representa para el fútbol. Es una responsabilidad muy grande para mi defender la camiseta del Barça y de la selección. En los dos sitios he sido recibido muy bien y está siendo fácil la adaptación. Tengo que seguir haciendo lo que vengo haciendo. Yo soy más de demostrar las cosas en el campo. Pero sé que no puedo creerme demasiado. No puedo dejar que me suba a la cabeza. Tengo que seguir haciendo mi trabajo con los pies en el suelo y seguir probando mi valor dentro del campo», explicó el futbolista desde su concentración con Brasil, donde le llegaron las palabras del argentino. «Ya he dicho que desde pequeño mi sueño era jugar en el Barcelona. Siempre me he fijado en Xavi o Iniesta. Veía lo que ellos hacían para intentar hacer lo mismo», añadió Arthur, que está encantado de haber fichado por el Barcelona este mismo verano después de que la marcha de Iniesta y Paulinho aceleraran su llegada, prevista para el mercado invernal. El club azulgrana le pagó a Gremio de Porto Alegre 31 millones de euros fijos más otros nueve en variables.

Arthur reconoció las similitudes de su juego con el de Xavi Hernández. Hay que recordar que el centrocampista de Terrassa también le elogió cuando fue contratado por el Barcelona. «Desde pequeño que me inspiro en Xavi y Iniesta. Eran ellos quienes yo miraba hacia para aprender e intentaba emular. Quería ser igual a ellos. Pero yo soy Arthur, tengo muchísimo todavía que demostrar para llegar a los pies de lo que ellos conquistaron en sus carreras. Tengo que usarles como espejo para intentar repetir lo que tenían de mejor dentro de mis características», explicó el brasileño, que se felicitó por su presente: «Si me preguntaran hace unos años dos sueños, te diría que sería jugar en el Barcelona y en la selección. Vivo un momento fantástico y estoy muy feliz». Brasil juega este viernes ante Estados Unidos en Nueva Jersey y Arthur aspira a la titularidad.