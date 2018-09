FC Barcelona Messi: «El Madrid sin Cristiano es menos bueno» «Este año toca», asegura el argentino sobre la Champions, el gran objetivo que se ha marcado

La Champions League es el objetivo que se ha marcado el Barcelona esta temporada. Leo Messi también quiere ganarla tras varios años cayendo precipitadamente y después del sinsabor del Mundial, donde tampoco pudo lograr el título con Argentina. «Este año toca Champions. Venimos de tres años quedando fuera en los cuartos de final y la última vez fue la peor de todas porque llegábamos con un resultado a favor y por como se dio el partido», explicó en una entrevista concedida a Catalunya Radio. Messi cree que el Barcelona puede aspirar al máximo título europeo por el equipo que tiene este año el Barcelona: «Nosotros tenemos que apostar por la Champions por el club, el equipo, el vestuario... Tenemos una plantilla espectacular, por eso lo decimos porque lo podemos hacer y competir por esa competición».

El astro azulgrana también valoró la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y de la Liga española. Messi cree que la ausencia del portugués baja el nivel del equipo blanco. «Me sorprendió su marcha, no lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que pudiera ir a la Juve, porque se habló de muchos equipos pero la Juve era el que menos se escuchaba. La verdad es que me sorprendió mucho, pero también es un equipo muy bueno», reconoció. Y fue contundente al asegurar que «sin Cristiano el Madrid será menos bueno y en cambio la Juventus se convierte en un claro favorito para ganar la Champions, porque ya tenía un plantel muy bueno y ahora además suma a Cristiano Ronaldo».

En clave azulgrana, Leo Messi también analizó las nuevas incorporaciones de esta temporada y reconoció sentirse impresionado por Arthur, el centrocampista de Gremio de Porto Alegre. «Si tengo que citar a uno me quedo con Arthur, que me ha sorprendido porque no le conocía mucho. Salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido al de Xavi, quiere siempre la pelota, no la pierde, juega en corto, es muy confiable y muy seguro«, aseguró el rosarino. Y añadió: «Tiene el estilo que siempre buscamos aquí, de lo que intenta sacar siempre este club. Agarró muy rápido el tema del entrenamiento y del juego en corto, algo que a los de fuera siempre les cuesta, pero él en cambio lo agarró rápido».

No obstante, también se refirió al resto, como Arturo Vidal. «El aficionado quiere jugadores de buen pie y nosotros estamos habituados a defendernos con la pelota y tener la posesión casi todo el partido. Tener a jugadores como Arturo, que aparte juega muy bien con la pelota, trabaja físicamente y ayuda defensivamente, es importante para la plantilla, porque el fútbol es cada vez más táctico y más físico, cada vez los planteamientos son más aburridos y cuesta más entrar a los equipos». En este sentido, Leo explicó que «cuando vas a jugar fuera de casa o en las rondas más duras de Champions, se nota el físico de los rivales y nosotros somos los más chicos de todos, es bueno que tengamos jugadores de ese estilo también».