Vandalizan la tumba del fundador de la escudería McLaren de Fórmula 1: se sospecha que un fan quiso restaurarla y salió mal

La tumba de Bruce McLaren —piloto, ingeniero y fundador de una de las escuderías más icónicas del mundo del automovilismo deportivo—, junto a la de su esposa Patricia, sus padres, su hermana y su cuñado, todos ellos en el cementerio de Waikumete de Auckland ( ... Nueva Zelanda) han sido vandalizados y llenos de pintadas, aunque no se trata de una gamberrada o una forma de protesta.

El daño se produjo bajo una apariencia de homenaje, una suerte de intervención torpe e insistente. El restaurador de tumbas George Stewart-Dalzell, habitual del camposanto y miembro de la organización 'The Grave Guardians' ('Los Guardianes de las Tumbas') del valor simbólico de cada lápida, fue quien descubrió la escena a finales de septiembre. «Antes de llegar ya se veía la pintura dorada por todas partes», relató. Oro chillón impregnando inscripciones, figuras y bordes; restos de gel blanqueador en otras tumbas cercanas; incluso pequeños coches de juguete pegados sobre la lápida de Bruce y Patricia. «Sentí ganas de llorar… estaba devastada». Dicho de otra manera: fue un caso similar al del Ecce Homo de Borja.

La hipótesis que maneja el restaurador, aún sin confirmación policial, no es la del vandalismo clásico: podría tratarse de alguien que creyó estar restaurando los monumentos. «Alguien ha decidido que las tumbas estaban en mal estado y que sabía lo que hacía», explicaban. «Han blanqueado piedras, dañado retratos y aplicado pintura como si fuera una reparación». Una intervención bien intencionada, pero profundamente destructiva.

Antes de actuar, George se puso en contacto con la familia McLaren y con la Fundación Bruce McLaren. Michael Clark, portavoz del organismo, ha lamentado no solo el daño físico sino también el impacto emocional sobre la familia. «Primero y ante todo, Bruce McLaren es el padre de Amanda», recordó, señalando el profundo dolor de su hija al ver perturbado el descanso de sus padres y abuelos. Clark también planteó la necesidad de mejorar la seguridad en los cementerios públicos, aunque reconoció las dificultades: lugares abiertos, accesibles y pensados para la intimidad familiar, no para la vigilancia permanente.

La familia McLaren ha emitido un comunicado lamentando lo sucedido. «Estamos sin palabras mientras nos preguntamos por qué alguien haría algo así», admiten, y agradecen la labor de la organización a la que pertenece el hombre que encontró las tumbas.

Graves belonging Bruce McLaren and his family have been repeatedly vandalised



Pese a que falleció hace más de 50 años, la memoria de Bruce McLaren sigue intacta. Pionero del automovilismo moderno, fundador de McLaren Racing, ingeniero visionario y piloto talentoso, acumuló cuatro victorias en Grandes Premios de Fórmula 1 antes de su muerte en un accidente en 1970. Más allá de los resultados, su legado ha dejado una huella profunda: transformó un pequeño equipo nacido en un garaje en una de las grandes potencias del deporte, inspiró generaciones de ingenieros y pilotos, y contribuyó a moldear el mundo del motorsport tal y como lo entendemos hoy.