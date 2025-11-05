Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

Vandalizan la tumba del fundador de la escudería McLaren de Fórmula 1: se sospecha que un fan quiso restaurarla y salió mal

La familia de Bruce McLaren se ha topado con la desagradable sorpresa de que las lápidas del piloto y su esposa han aparecido con pintadas, pero detrás hay una suerte de caso como el Ecce Homo de Borja

El juicio que altera la F1: McLaren contra Álex Palou en los tribunales

Vandalizan la tumba del fundador de la escudería McLaren de Fórmula 1: se sospecha que un fan quiso restaurarla y salió mal
David Sánchez de Castro

David Sánchez de Castro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La tumba de Bruce McLaren —piloto, ingeniero y fundador de una de las escuderías más icónicas del mundo del automovilismo deportivo—, junto a la de su esposa Patricia, sus padres, su hermana y su cuñado, todos ellos en el cementerio de Waikumete de Auckland ( ... Nueva Zelanda) han sido vandalizados y llenos de pintadas, aunque no se trata de una gamberrada o una forma de protesta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app