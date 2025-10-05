Suscribete a
fórmula 1 / gp de singapur

McLaren, campeón del mundo... y Aston Martin, campeón del desastre

La escudería británica certifica el título por equipos en una carrera ganada con comodidad por Russell, seguido por Verstappen y Norris.

Alonso acabó octavo pese a una pifia de su equipo en la parada y Sainz finalizó décimo

Clasificaciones del Mundial de F1 2025

Norris y Piastri luchan entre ellos y con Verstappen en la salida del GP de Singapur
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Una de las acepciones de enigma es «persona o cosa que no se alcanza a comprender». McLaren es la «cosa» y las personas son Lando Norris y Óscar Piastri. La escudería británica se proclamó este domingo en Singapur campeona del mundo y debería ... estar celebrando ese triunfo colectivo con el pertinente jolgorio. No es así. En el seno del histórico equipo inglés se respira un ambiente enrarecido debido al conflicto por el título individual que mantienen sus dos pilotos —primero (Piastri) y segundo (Norris) en la clasificación individual— durante toda la temporada. Y además, cuitas internas aparte, sienten en el cogote el aliento de Max Verstappen.

