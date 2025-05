La radio de Hamilton y el desencuentro con Ferrari: «Esto no es buen trabajo de equipo»

De nuevo los comentarios en caliente por la radio ponen de manifiesto que Lewis Hamilton no encuentra su sitio en Ferrari o, al menos, que los desencuentros con las estrategias del equipo son frecuentes. Esto mismo sucedió en el debut del siete veces campeón con ... la escudería roja en Australia.

Como poco se puede concluir que los resultados no son satisfactorios para nadie en el estresante equipo italiano. Hamilton ganó la carrera esprint de China, pero las demás posiciones finales no lo colman: lo mejor ha sido un quinto puesto en Baréin. Ha sido décimo, séptimo dos veces y octavo, además de un abandono en China.

Hamilton salió duodécimo en Miami y remontó hasta llegar a la espalda de su compañero Charles Leclerc. Ahí empezó el show de las radios. «Estoy quemando neumáticos detrás de él», advirtió en clara señal. Pedía permiso al equipo para adelantar a su compañero.

Pero en la zona de mando de Ferrari en el muro le pararon la ambición legítima al británico. «Queremos que Charles se quede con el DRS», le dijeron. Traducción: no le podía adelantar.

Hamilton, tipo con carácter y dotes de liderazgo evidentes, no se mordió la lengua en la respuesta: «¿Quieres que me quede aquí sentado toda la carrera? Esto no es un buen trabajo de equipo, es todo lo que voy a decir».

Ante su ritmo en apariencia superior, Ferrari ordenó a Leclerc que lo dejara pasar. Hamilton procedió a colocarse séptimo, aunque con otro mensaje: «En China me quité de en medio», recordó. «Tómate un té mientras tanto», le contestó su ingeniero Riccardo Adami, con quien ya ha tenido más de un encontronazo verbal.

Hamilton no logró distanciarse de Leclerc, quien se quedó pegado a su alerón trasero. Al no ganar ventaja, el inglés tuvo que devolver la posición a su compañero. De nuevo octavo. Por radio le advirtieron que tenía muy cerca a Carlos Sainz y la respuesta de Hamilton fue divertida: «¿Queréis que lo deje pasar también?».

El inglés tiene tablas de sobra para lidiar con estas situaciones. Presente en la F1 desde aquella temporada 2007 volcánica con Alonso en McLaren. Esto dijo después de la carrera ante la prensa: «Algunos de los comentarios eran sarcasmo. Hay que entender que estamos bajo una gran presión dentro de los coches. Nunca vas a conseguir que los mensajes más pacíficos lleguen en el fragor de la batalla».

Sobre su posición detrás de Leclerc, indicó: «Estaba claro que en ese momento era rápido y no pensé que la decisión fuera lo suficientemente rápida. No tengo problemas ni con el equipo ni con Charles, pero creo que podíamos hacerlo mejor».

Y contó lo que pasó con el jefe de Ferrari, Fred Vasseur. «Fred vino a mi habitación [después de la carrera]. Le puse la mano en el hombro y le dije que se calmara, que no fuera tan sensible. Podría haber dicho cosas mucho peores por la radio, como algunas de las que otras personas han dicho en el pasado».