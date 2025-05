Fuerte accidente y enfado de Alonso: «Tenía que luchar contra Hamilton por el podio»

Nunca se sabe dónde va a saltar la liebre en la Fórmula 1. De repente cuatro gotas en Miami, un chaparrón tropical en la cálida ciudad de la costa norteamericana deparó una emocionante carrera al esprint. Pasaron muchas en un formato concentrado: fuerte accidente de ... Fernando Alonso sin consecuencias para el piloto, también un potente enfado del asturiano por la estrategia de Aston Martin, la retirada con las ruedas reventadas de Carlos Sainz, el desastre del joven Antonelli en la salida y la victoria de Lando Norris.

En apenas quince vueltas se sucedieron divertidas situaciones que en muchas ocasiones no se producen con las carreras en seco. La prueba se retrasó media hora por la lluvia y en la salida el novato Andrea Kimi Antonelli echó por tierra su excitante candidatura a la victoria.

Se lo comieron los lobos en tres dentelladas, Piastri salió más rápido y le ganó la entrada en la curva, Norris se aprovechó del desbarajuste de Antonelli fuera de las líneas blancas y Verstappen se lo merendó con eficacia. De primero a cuarto en un santiamén. Visto y no visto.

🗣️ Alonso no está nada contento con la estrategia que le dictaron desde el muro



Hoy Fernando sabía que podía haberse quedado cerca del PODIO 😮#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/IrO6wGIxFH — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2025

Todos los pilotos con neumáticos intermedios de lluvia fina pero con la pista media seca ya a las diez vueltas. Como siempre, estrés y entretenimiento en la F1 en los cambios de rueda y las variaciones de carrera. Por mucho que pretendan controlar todo, los ingenieros de la F1 no pueden con la madre naturaleza.

Empezó con el baile Tsunoda, que colocó las ruedas lisas en la vuelta 11 para lograr casi cinco segundos de ventaja por giro. Todos los equipos copiaron y reaccionaron con prontitud. Entró Hamilton al pit, también Sainz, Verstappen, Antonelli...

No así Fernando Alonso, que tardó un par de vueltas más que el resto, mientras peleaba en carrera por una potente posición. Era séptimo detrás de Hamilton luchando en los mismos tiempos que el británico de Ferrari, y también con Alexander Albon, el mejor clasificado de Williams.

El panorama derivó en situaciones rocambolescas, como la embestida de Verstappen a Antonelli cuando éste trataba de cambiar neumáticos en la calle de garajes. No pudo el italiano parar en su box por el choque con el holandés y, al tener que esperar a la siguiente vuelta, arruinó del todo su tarde.

Antes de que la situación se normalizase con la pista seca, los McLaren delante, Norris enfilado hacia el triunfo y los ocho puntos, seguido por Piastri, hubo de todo un poco por la parte de atrás.

Sobre todo, el accidente de Fernando Alonso, cazado sin remisión por Lawson en un impulso imprudente del piloto neozelandés, que se llevó al español y lo obligó a la retirada. También Carlos Sainz tuvo que abandonar al reventar su rueda trasera al tocar con un muro.

Pero el enfado de Alonso, que luchaba entonces por sus primeros puntos del curso, no fue con Lawson -«no he visto el accidente», dijo-, sino con la estrategia conservadora de Aston Martin. «Iba detrás de Hamilton y Albon en carrera y llevaba pidiendo neumáticos de seco varias vueltas, pero el equipo creyó que no era necesario. Y viendo que Hamilton ha acabado tercero, hubiéramos estado por ahí».

Alonso tenía la mirada atravesada de los momentos cruzados. Se mordió la lengua. «Lo del accidente es secundario. Nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino con Hamilton por el podio». Alonso sigue sin sumar puntos esta temporada a la espera de la carrera de este domingo.