El Circuit de Cataluña ficha a Fernando Alonso para hacer 'lobby' frente a Carlos Sainz y Madring

El Circuit de Barcelona-Catalunya, sede desde 1991 del Gran Premio de España, se encuentra en un momento crítico de su historia. La Fórmula 1 está diversificando su calendario por todo el mundo, lo que pone en peligro trazados históricos como el propio de Montmeló. La irrupción de Madrid en el calendario de 2026, aún sin fecha ni nombre oficial —todo apunta a que será Gran Premio de España— hace que, a día de hoy, quizá el de 2025 sea el último bajo esta nomenclatura —y quizá en general de F1— que disputen en el trazado catalán.

Por eso, a las puertas de la edición de este año, han anunciado un fichaje de relumbrón: Fernando Alonso es el nuevo embajador del Circuit. Avanzado en una entrevista a la agencia EFE y a Mundo Deportivo previa publicación del comunicado oficial, el piloto español tendrá como funciones principales «promocionar la instalación catalana a nivel internacional y ayudar en la formación de jóvenes promesas del mundo del motor», según el comunicado del Circuit.

Esa promoción consistirá, básicamente, en hacer 'lobby' ante la llegada de Madrid a la terna de candidatos a entrar en el calendario. Enfrente tendrá a los dos Carlos Sainz, padre e hijo, que ya llevan meses ejerciendo como embajadores del circuito de la capital de España, un Madring que el próximo 7 de junio albergará una exhibición del hijo y piloto de Williams F1 y que ya vivió un espectacular debut con el campeón de rallies y el Dakar al volante del Ford Raptor y con Isabel Díaz Ayuso como copiloto.

Se resuelve así una de las grandes incógnitas que había entre los aficionados españoles: ¿por qué no había habido ni una palabra de Alonso hacia Madrid, ni siquiera cuando se anunció de manera oficial que entraba en la terna del calendario de 2026?

El silencio sorprendía especialmente de un Alonso que siempre ha hecho gala de la españolidad y que ya fue una de las imágenes más visibles del fallido proyecto del Valencia Street Circuit, con aquella recordada vuelta en un Ferrari conducido por Francisco Camps y con Rita Barberá como imagen ilustrativa.

El fichaje de Alonso por el Circuit se empezó a fraguar hace unos meses. En plena gran promoción de Madrid como futuro de la Fórmula 1, desde Montmeló comenzaron a hablar con el piloto asturiano, conscientes del prestigio, poder fáctico e imagen que tiene no solo en España, donde es la indistuble bandera de la Fórmula 1, sino en todo el mundo. Aunque no atraviesa su mejor momento deportivo y, de hecho, está protagonizando su peor arranque de temporada desde 2001, el año de su debut en el campeonato —a excepción de 2015, cuando no disputó la primera carrera—, Alonso sigue siendo el piloto que arrastra a las masas.

«Me hace mucha ilusión, es algo que también llevamos hablando y tenemos preparado desde febrero. Cuando fui ahí a hacer un test, pues hablamos de la posibilidad y lo mantuvimos más o menos en secreto hasta esta semana de Gran Premio de España de F1», explica Alonso en su entrevista a 'Mundo Deportivo'.

Feliz de anunciar que desde principios de año estamos trabajando en ideas e iniciativas para el deporte del motor en España! @Circuitcat_es es parte de la historia de la @F1 , de mi carrera deportiva y de todos nosotros.🇪🇸❤️ https://t.co/pOxj9y7eie — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 27, 2025

¿Por qué debe seguir el Circuit de Barcelona en el calendario de Fórmula 1?

Más allá de las condiciones económicas del contrato que ha firmado Alonso con Circuit, cuya propiedad es pública dado que es casi en un 77% de la Generalitat de Cataluña, para él también es un escenario especial. Aquí logró la última de sus victorias en Fórmula 1, la 32, y aquí es donde se fraguó lo que ya se conoce como la 'alonsomanía'. En los años de gloria del piloto español, durante sus títulos de 2005 y 2006 y más adelante, Montmeló fue el lugar de peregrinación de los aficionados españoles que llenaron las gradas hasta convertirlo en una auténtica marea azul.

«Es un circuito muy ligado a mi carrera porque fue el primero en el que probé un monoplaza, cuando aún estaba en karting. Es el trazado en el que, seguro, he dado más vueltas en toda mi vida, desde los tests de pretemporada de la F1 a las carreras y otras actividades que se han realizado», rememora Alonso en el comunicado oficial del Circuit.

«Que el Circuit de Barcelona-Catalunya siga en el calendario es obligatorio, tanto por sus instalaciones como por su tradición y arraigo en la competición» Fernando Alonso Piloto de Aston Martin F1

Más allá de la lucha bipolar entre Cataluña y Madrid, la continuidad de Montmeló como destino de la Fórmula 1 se argumenta también por el contexto en el que se está moviendo la competición. Desde la llegada de Liberty Media como dueños del Gran Circo, la diversificación de Grandes Premios ha abierto la puerta a lugares que antes ni se planteaban, como Arabia Saudí, Miami o Las Vegas. Grandes Premios en los que Madrid, que tiene a Luis García Abad —exrepresentante de Fernando Alonso— como director, se está fijando.

El piloto español argumenta por qué debe quedarse el de Barcelona. «Que el Circuit de Barcelona-Catalunya siga en el calendario es obligatorio, tanto por sus instalaciones como por su tradición y arraigo en la competición. En el calendario hay varios tipos de circuitos, los urbanos en grandes ciudades o los de Oriente Medio, con unas instalaciones increíbles. Pero también los históricos, con gran tradición en la F1 y donde se ha escrito la historia de este deporte. Se deben poner en la balanza todas las opciones, pero creo que hay que mantener estos circuitos y, sobre todo, no subestimar la seguridad en la pista», avanza Alonso.

Para ello, y en paralelo al nacimiento de Madring, en el Circuit han emprendido una gran renovación de sus instalaciones para colocarlo en la punta de lanza de todos los trazados del mundo y ser, en palabras de los organizadores, «el más moderno de Europa».

Aunque es complicado, dado que España no tiene una posición de presión en el actual panorama de la Fórmula 1, también existe la posibilidad de que Madring y el Circuit de Barcelona-Catalunya convivan en el calendario, bien por alternancia —que cada año se dispute el GP de España en uno de los circuitos— bien por coincidencia, con un Gran Premio en Madrid y otro en Barcelona con distintos nombres, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos, que tiene tres GPs —Austin, Miami y Las Vegas— o Italia, que hasta este año ha tenido dos —Monza e Imola—. Dada la gran cantidad de candidatos, por si acaso, tanto desde Madrid como desde Cataluña trabajan en un escenario en el que solo haya hueco para uno.