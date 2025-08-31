Carrera F1 GP Países Bajos, en directo: última hora, resultado, ganador y posición de Carlos Sainz y Fernando Alonso hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

15:40 Vuelta 27. Tsunoda adelanta a Alonso Vaya reanudación más fatídica para los españoles.

15:40 Vuelta 27. ¡PINCHAZO DE CARLOS SAINZ! Se van él y Lawson atrás. Veremos que pasa.

15:39 Vuelta 26. Se reanudará la carrera en breve El Safety Car se va en esta vuelta

15:38 Hamilton se estrella contra la valla

15:37 Vuelta 26. Leclerc ha perdido posición con Russell El choque de Hamilton ha perjudicado mucho al monegasco.

15:36 Vuelta 25. Ya han parado todos los que no habían hecho parada La lluvia cada vez es más intensa, y ha podido ser una de las causas de que Lewis Hamilton entrase pasado en la curva 3 y se fuera contra las protecciones en la salida.

15:35 Vuelta 24. Hamilton: «Estoy bien, perdón chicos» El británico lamenta su accidente.

15:34 Vuelta 24. Se fue contra el muro a la salida de la curva 3 Sin duda, esta firmando una temporada fatídica Hamilton.

15:33 Vuelta 23. ¡BANDERA AMARILLA! Se para Hamilton y habrá Safety Car. Pararan todos los monoplazas ahora, es el momento. Vaya fastidio para Leclerc, que acababa de parar.

15:32 Un adelantamiento muy limpio de Norris a Verstappen

15:31 Vuelta 22. Alonso cruza los dedos para que no llueva más Si ahora empezara a llover más fuerte, sería un problemón para Alonso y los pilotos que han parado, pero parece que va a terminar en pocas vueltas.

15:31 Vuelta 21. Piastri y Norris con problemas en los neumáticos traseros Sigue Norris a 3.5 de Piastri.

15:30 Vuelta 21. Paran también Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Nico Hülkenberg Los de arriba siguen a los suyo.

15:28 Vuelta 19. Parada de Alonso Pone neumático duro y le hace un 'undercut' a los dos de delante.

15:27 Vuelta 19. Le dicen a Hamilton que su ritmo es muy bueno Puede atacar a Russell.

15:26 Vuelta 18. Alonso empieza a acechar Está pegado a Antoinelli y Tsunoda. Si Antonelli no ataca, podría hacerlo el asturiano.

15:25 Vuelta 17. A Sainz le dicen que maneje la distancia con Lawson Colapinto intercambia posición con Gasly. McLaren sigue muy pendiente de la lluvia.

15:25 Vuelta 17. Se investigará que Bortoleto podría estar conduciendo en condiciones inseguras A ver que ocurre.

15:24 Ojo con el alerón de Bortoleto que está en pista Está impactando al pasar algunos monoplazas. Puede ser peligroso. Bearman ya dijo por radio que tenía miedo. Por ahora, la FIA no se pronuncia.

15:23 Vuelta 15. Piastri dice que tiene alguna gota de agua en el visor de su casco Vamos a ver si va a más la lluvia o no.

15:22 Vuelta 15. Fernando Alonso sigue sin poder subir escalones Sigue 13º. Está a 0.7 de Antonelli.

15:21 Mensajes contradictorios sobre la lluvia por las radios Unos dicen que llueve en la curva 12-13 (McLaren) y otros dicen que no hay lluvia... Veremos.

15:20 Vuelta 13. Norris sigue recortando Está a 3.5 segundos de Piastri.

15:19 Vuelta 12. Hadjar y Leclerc están atrapando a Verstappen Sigue perdiendo mucho cada vuelta. Está a casi cinco segundos de Norris.

15:17 Vuelta 11. Lo pasa mal ahora Verstappen Está a tres segundos de Norris. Tiene mucho graining seguramente y empezará a sufrir con esas gomas.

15:16 Vuelta 10. Stroll entra a boxes y cambia a duros Sorprendente decisión de Aston Martin.

15:16 Vuelta 9. Norris: «Buen trabajo, vamos a por Óscar» Los dos McLaren lideran la carrera. Norris está a menos de 4.5 de su compañero.

15:15 Vuelta 9. ¡VAYA ADELANTADA DE NORRIS! El británico aprovecha el DRS en la recta principal para hacer un precioso exterior en la curva 1. Los neumáticos blandos del neerlandés comienzan a desfallecer.

15:14 El adelantamiento de Verstappen a Norris visto desde su coche

15:13 Charles Leclerc está encima de Hadjar Tiene más ritmo el Ferrari y el monegasco lo sabe.

15:13 Incidente entre Stroll y Bortoleto Ha sido anotado por la FIA y será investigado.

15:12 Vuelta 7. Le dicen a Verstappen que Piastri está frenando en la curva 7 Parece que ahí el neerlandés puede tener una oportunidad.

15:11 La salida sensacional de Verstappen

15:11 Norris se queda fuera de la zona de DRS con Verstappen El neerlandés se empieza a escapar.

15:09 Veremos a ver si se mantienen los neumáticos La lluvia puede provocar que las escuderías cambien de estrategia.

15:08 Piastri ya le saca más de 1 segundo a Verstappen Le viene bien a Norris para atacar al neerlandés de Red Bull.

15:08 Le dicen a Ocon por radio que se espera lluvia en la vuelta ocho Ahora se lo dicen a Piastri por radio. Será en seis minutos.

15:07 Charles Leclerc ha adelantado a Russell Ya está en quinta posición, acechando a Hadjar.

15:06 Alonso baja a la 13ª posición El asturiano se encuentra por detrás de Antonelli y Tsunoda.

15:05 Albon ha ganado cinco posiciones Se coloca por detrás de Sainz, en décima posición.

15:05 ¡VAYA SALIDÓN DE VERSTAPPEN! Ha adelantado por fuera a Norris en la primera curva y en la segunda, después de un culetazo que le ha pegado el coche, ha salvado la posición el neerlandés.

15:04 ¡EMPIEZA EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS! Se viene una salida apasionante...

15:04 Un salida muy corta Será complicado adelantar. Aun así, la primera curva puede ser clave.

15:02 Recordemos que es el último año de este circuito La temporada que viene no estará en el calendario.

15:01 ¡ARRANCA LA VUELTA DE FORMACIÓN! La carrera será a 72 giros, mientras que el cielo cada vez está más oscuro sobre el circuito neerlandés.

15:01 La gran mayoría opta por salir con el compuesto medio Los del blando irán seguro a dos paradas: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Nico Hülkenberg. Esteban Ocon y Ollie Bearman eligen el duro.

15:00 ¡Sorpresa en los neumáticos del Verstappen! El neerlandés sale con blandos. Irá a por todas en la primera vuelta.

14:53 No sabemos que pasará con Hamilton No tenemos imágenes, pero veremos qué ha pasado, puede que haya apretado en la entrada del pit-lane. En cualquier caso, se ha confirmado que se investigará.

14:52 Aumentan las probabilidades de lluvia El radar de la FIA indica que hay una probabilidad de lluvia del 60% para esta carrera, la más alta de todo el fin de semana.

14:51 El hombre invisible intentará dar guerra desde la P5 Russell habla con Antonelli a falta de 10 minutos de que comience la carrera.

14:50 Más velocidad en la salida La FIA ha aumentado el límite de velocidad en el pit-lane de 60 km/h a 80 km/h, lo que podría favorecer que más pilotos se arriesgasen a hacer dos pit-stops.

14:49 Falsa alarma con el coche de Verstappen Había algún pequeño problema en el coche del neerlandés, porque se ha visto a los mecánicos trabajando en su RB21, pero ya han terminado el trabajo.

14:49 Zak Brown, director ejecutivo de McLaren: «No veo motivo por el que no acabemos con otro doblete» «Max seguro que será agresivo en la primera vuelta».

14:48 ¡SUENA EL HIMNO DE LOS PAÍSES BAJOS!

14:47 Alonso quita importancia a su bajón: «Estamos en la Q3, en el 'top 10'» «El objetivo de hoy es sumar puntos».

14:46 Alonso: «Siempre ha sido una parada en esta carrera» « Esa es la intención, pero cualquier imprevisto que haya tenemos la ventaja de tener un set de neumáticos extra».

14:45 Los neumáticos junto a las estratégicas más probables de cada equipo

14:44 Mario Isola, jefe de Pirelli: «La estrategia preferida puede parecer medio-duro» «Pero para mí la mejor estrategia sería medio-duro-duro».

14:43 Últimos retoques Los pilotos están ya repasando los últimos detalles de las estrategias y todo lo que puede pasar en Zandvoort.

14:42 Se espera lluvia A pesar de arrancar en seco, la meteorología indica que se esperan precipitaciones alrededor de las 16.00 (hora penínsular española) en el circuito.

14:42 Recordamos la parrilla completa de salida

14:41 Courtois desvela que cuando se retire desea subirse a un F1

14:41 Hulkenberg sobre Bortoleto: «Está haciendo un trabajo fantástico»

14:39 Solo nueve puntos de diferencia entre Piastri y Norris

14:38 Sainz se reivindica después de siete sábados fatídicos en las jornadas de clasificación El piloto madrileño llevaba siete sábados sin colarse en Q3, pero en el día de ayer consiguió meterse entre los diez primeros e incluso superar a Alex Albon. El '55' acabó la primera mitad de temporada en una tendencia un tanto negativa, con cuatro carreras fuera de los puntos, pero espera revertirla en el trazado neerlandés.

14:37 El terrible trompo de Stroll en la Q1

14:36 Sainz saldrá noveno Los españoles saldrán pegados en la parrilla de salida. El madrileño ha logrado superar al asturiano.

14:35 Alonso se vino a bajo Después de unos Libres 2 en el que firmó un segundo puesto, el asturiano ha encajado una jornada de clasificación logrando tan solo el décimo puesto.

14:33 Piastri le gana la partida a Norris y Verstappen se cuela en el podio Ayer fue Oscar Piastri quien se llevó el gato al agua por tan solo 0.012 sobre Lando Norris, mientras que Max Verstappen se quedó a más de dos décimas y media de la dupla papaya.