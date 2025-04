Alonso, decepcionado: «Estamos en una espiral de la que es difícil salir»

La tercera cita de la temporada no ha sido la mejor para los pilotos españoles. El Gran Premio de Japón finalizó con victoria de Max Verstappen frente a un McLaren resignado que no fue capaz de alcanzar a su máximo rival y pierde puntos para el campeonato. Fernando Alonso, undécimo, ya avisó antes de la carrera de que las cosas no serían nada sencillas y Carlos Sainz lo tuvo complicado, aunque consiguió finalizar en el puesto 14.

El asturiano remontó una posición en la salida, sin embargo, se mantuvo estancado a la puerta de los puntos durante gran parte de la cita. Le preguntaron en Dazn si con otra estrategia podría haber entrado entre los diez mejores: «No creo que se pudiera haber puntuado con otra estrategia -respondió-. No somos tan rápidos para estar en el top 10 ni incluso para estar en el top 18. Así que, estar en el 11 es un pequeño milagro. El coche se sintió bastante regular durante toda la carrera, no tenía mucho 'grip'».

«Cambiamos los reumáticos para protégenos de Tsunoda y estar el 11 -añadió Alonso entre la decepción y la ironía-. Si pasa algo ya coges los puntos pero si no llego a parar en esa vuelta podría haber caído al 12 o 13. También tenemos en coche más lento en la rectas. Si caigo más atrás luego no puedo adelantar a nadie, así que estamos en una espiral de la que es difícil salir. Veremos si descalifican a 2 o 3 coches a ver si cogemos puntos».

De cara a la próxima cita del calendario en Baréin, tampoco augura un mejor resultado: «Tras los test de pretemporada nos quedamos con las dudas de probar más cosas, utilizaréis los entrenamientos. Tuvimos un fin de semana difícil, hoy casi damos al palo y no nos daremos por vencidos. Hay que seguir intentando».

🗣️ Las palabras de Alonso que demuestran la gesta que se ha marcado en Suzuka



#JaponDAZNF1 🇯🇵

Alonso replicó uno de sus mantras, el modo invisible y el hecho de haber realizado una gran carrera, según su visión: «Ha sido una carrera totalmente anónima. Nadie nunca va a recordar el P11 de Suzuka en 2025 pero ha sido sin duda una de las mejores carreras en lo personal. Yo creo que he sacado el máximo del coche y un poco más. Eso siempre te deja buen sabor de boca, pero el resultado es el que es y hay que aceptarlo».

Sainz no hizo una buena carrera. Aunque el madrileño logró completar un par de adelantamiento en el tramo final, llegaron demasiado tarde. Dice que todavía no ha conseguido encontrarle el punto al monoplaza: «He estado atascado toda la carrera. El tiempo estaba ahí y me sentía bastante cómodo pero cuando sales el 15 y te atascas ahí detrás de Lawson como he ido toda la carrera, hasta el segundo 'stint' no le he podido pasar. No he podido quizá mostrar mi ritmo».

🗣️ Carlos Sainz tiene claro el margen que necesita para empezar a mostrar todo su potencial con Williams
#JaponDAZNF1 🇯🇵

Mantiene la esperanza de mejorar en Baréin: «Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos como me costó ayer en la Q3 y evidentemente luego la penalización. En cuanto podamos limar esos pequeños detalles podremos hacer fin de semana más completos, más limpios y empezar a puntuar. Me lo estoy tomando con un poco de calma para que vayan pasando las carreras y cogiendo experiencia y a partir de ahí espero pronto poder demostrar buen ritmo y ver de lo que somos capaces», añadió.

La tónica general entre los pilotos después de la carrera fue lo complicado que les había resultado adelantar. Ya lo resaltó Norris y eso mismo anotó el ex de Ferrari, que comparó el trazado japonés con otro icónico del calendario: «Suzuka se ha convertido en un Mónaco de curva rápida. Para adelantar tenías que inventarte algo extremo o raro pero nunca vas a llegar a los puntos saliendo 15. Los coches cada vez tienes más ritmo y aerodinámica, y se tiene que ir con mucho mucho ritmo para adelantar. He hecho dos adelantamientos buenos pero han sido muy tarde», finalizó.