Apenas tres meses depués de su brutal accidente en Bahrein, que le dejó importantes quemaduras en las manos y acabó adelantando su adiós a la Fórmula 1, Romain Grosjean volvió a subirse a un coche de competición. El piloto francés estrenó su nuevo monoplaza en la IndyCar en el circuito Barber Motorsports Park, en Alabama.

«Me he sentido como en casa», explicó Grosjean tras subirse de nuevo a un coche para completar su primera sesión de entrenamiento. El próximo 18 de abril debutará en esta nueva categoría del motor, en la que competirá con el equipo Dale Coyne Racing por el campeonato 2021.

El galo participará en todas las pruebas de la Indy 500 salvo en las que discurran por circuitos en forma de óvalo, pues así se lo pidió su familia, que teme por su estado de salud tras lo ocurrido en Sakhir y considera ese tipo de circuitos muy peligrosos.

«Hoy no tenía miedo, solo quería conducir», explicó el piloto de 34 años. «En las primeras vuelta mis músculos no estaban muy calientes, pero la cosa mejoró hacia el final, lo que es una buena señal», agregó.

