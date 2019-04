Mick Schumacher y Fernando Alonso son los dos grandes nombres del primer día de entrenamientos post-carrera en Bahréin. El hijo del heptacampeón mundial se sube por primera vez a un Fórmula 1, y lo hace en un Ferrari, el mismo coche que dio tanta gloria a su padre. Schumacher, que acaba de debutar en la Fórmula 2, probará este martes el monoplaza rojo, y el miércoles se subirá al Alfa Romeo para su segunda jornada de test.

Schumacher ha escogido el dorsal 29 para su estreno con el Ferrari.

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr

Fernando Alonso, por su parte, se ha subido al McLaren cuatro meses después de su adiós. El asturiano ha sido el elegido por Pirelli para probar los compuestos del próximo año.

Green light 🔛 and the first day of #F1Testing in Bahrain gets underway. 👍🇧🇭 pic.twitter.com/cXRu1VziAU