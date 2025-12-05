Suscribete a
La cuenta atrás de Oriol Cardona, firme candidato al oro en los Juegos de Cortina

El catalán renuncia a la primera cita de la Copa del Mundo para afinar sus entrenamientos en Europa mientras espera la completa recuperación de su compañera Ana Alonso

Oriol Cardona, durante una prueba de la Copa del Mundo del año pasado
Oriol Cardona, durante una prueba de la Copa del Mundo del año pasado
Javier Asprón

La Copa del Mundo de esquí de montaña inicia su temporada este fin de semana en la estación estadounidense de Solitude Mountain, en Utah. Es un curso especial para la disciplina: el de su debut en unos Juegos Olímpicos para los que faltan menos de ... tres meses (las fechas clave son el 19 y el 21 de febrero, en el Stelvio Ski Centre de Bormio). Y es especial también para el deporte español, que ve cómo se acerca la posibilidad de volver a conquistar un oro en unos Juegos de Invierno 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa lograra el único en Sapporo 72. Incluso por partida doble. El hombre llamado a intentarlo es Oriol Cardona (Bañolas, 31 años). El catalán se llevó la temporada pasada el título en dos de las tres pruebas que entran en el programa olímpico: sprint individual masculino y relevo mixto, esta última junto con la granadina Ana Alonso, ahora en plena recuperación tras ser atropellada a finales de septiembre mientras circulaba en bicicleta cerca de Sierra Nevada.

