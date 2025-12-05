La cuenta atrás de Oriol Cardona, firme candidato al oro en los Juegos de Cortina

La Copa del Mundo de esquí de montaña inicia su temporada este fin de semana en la estación estadounidense de Solitude Mountain, en Utah. Es un curso especial para la disciplina: el de su debut en unos Juegos Olímpicos para los que faltan menos de ... tres meses (las fechas clave son el 19 y el 21 de febrero, en el Stelvio Ski Centre de Bormio). Y es especial también para el deporte español, que ve cómo se acerca la posibilidad de volver a conquistar un oro en unos Juegos de Invierno 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa lograra el único en Sapporo 72. Incluso por partida doble. El hombre llamado a intentarlo es Oriol Cardona (Bañolas, 31 años). El catalán se llevó la temporada pasada el título en dos de las tres pruebas que entran en el programa olímpico: sprint individual masculino y relevo mixto, esta última junto con la granadina Ana Alonso, ahora en plena recuperación tras ser atropellada a finales de septiembre mientras circulaba en bicicleta cerca de Sierra Nevada.

Ausente su compañera, y clasificado ya como está para los Juegos, Cardona ha preferido saltarse esta primera cita en Solitude para evitar viajes largos, estrés y 'jet lag'. «No me juego nada yendo allí», cuenta en una charla con este periódico en la que explica cómo está siendo su preparación para la gran cita de su vida. «Vengo de una temporada muy buena y empiezo la nueva con más ganas aún. Los Juegos son el objetivo principal, algo que me motiva mucho y a lo que he dedicado los últimos meses. Los veo muy cerca ya. Hemos sacado muy buenos entrenamientos en verano y tengo ya muchas ganas de que llegue el día», relata poco antes de subir desde su casa en Bañolas a Font Romeu, en los Pirineos franceses, donde se establece en invierno para estar en contacto permanente con la nieve. No es su única residencia. Acaba de venir de tres semanas de concentración en Tignes, en los Alpes, a donde volverá después de unos días de recuperación y calma para otra sesión de carga extrema que se alargará hasta los primeros días del nuevo año. Entonces sí, afrontará su primera incursión competitiva en la Copa del Mundo de Courchevel (13 y 14 de enero). «Luego van todas seguidas. Un no parar. Andorra, Boi Taull y ya los Juegos… No habrá tregua y lo que hagamos ahora será bastante decisivo».

Dicen que conviene no tocar lo que funciona, por lo que la presencia de la cita olímpica no ha supuesto un gran cambio en las rutinas del esquiador. «Cosas nuevas hemos hecho pocas. Algún detalle pequeño. Sí hemos intentado mejorar lo que llevábamos haciendo hasta ahora y ya estaba sobre la mesa. Creo que hemos afinado bastante más».

El accidente de Anita

Cardona admite el shock que vivió el equipo nacional al enterarse del accidente de Ana Alonso. «Estábamos de concentración con el equipo nacional en Sierra Nevada. Justo esa mañana nos dividimos. Anita se fue con María Ordóñez a montar en bici y el resto creo que fuimos a correr. Nos enteramos en el CAR, cuando volvimos a la hora de comer. En un principio pensábamos que no sería tan grave, porque se hablaba de la clavícula o el hombro. Pero ya unos días más tarde nos dijeron que eran los cruzados y ya nos preocupamos bastante».

Alonso y Cardona habían demostrado durante todo 2025 una fiabilidad casi a prueba de bombas, con tres victorias (incluida una en el 'test event' olímpico de Bormio) y dos segundos puestos en las cinco pruebas de la Copa del Mundo. «Personalmente la prueba del relevo es en la que me siento más cómodo», admite Cardona. «Es donde creo que rindo mejor,no sé si por el tipo de prueba o por las características que yo tengo yo». La lesión de su compañera, pues, ha supuesto un revés importante, porque ahora no coincidirán en competición hasta la cita de casa en Boi Taull, a solo diez días de los Juegos. Y eso, suponiendo que Alonso pueda recuperarse de sus lesiones: rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla y una fisura de maléolo. La andaluza decidió no operarse y confiar en que los ligamentos cicatricen por sí solos, sú única opción de llegar en condiciones a los Juegos.

Calendario de la Copa del Mundo 6 y 7 de diciembre en Solitude (Estados Unidos)

15 y 16 de enero en Courchevel (Francia)

25 y 26 de enero en Andorra

31 de enero y 1 de febrero en Boi Taull (España)

6 al 8 de marzo en Shahdag (Azerbaiyán)

19 al 22 de marzo en Val Martello (Italia)

25 y 26 de marzo en Puy-Saint-Vincent (Francia)

Final: del 1 al 5 de abril en Villars-sur-Ollon (Suiza)

«Tengo mucha confianza en Anita. Ojalá se pueda recuperar bien. Sé que está en el buen camino, que está trabajando mucho por lograrlo y que la recuperación está yendo todo lo bien que puede ir, pero…». Cardona también sabe lo que es romperse un cruzado, y por su experiencia prefiere ser prudente: «El riesgo de que la rodilla pueda fallar en cualquier momento está ahí. Esa lesión siempre es un bajonazo. Pero habiendo unos Juegos y teniendo los medios que tiene a su alcance creo que llegará bien». De momento no hay plan B por si eso no ocurriese.

«Tengo ganas de competir, de luchar por los dos oros y de vivir la experiencia al máximo», remata Cardona sobre lo que espera de una experiencia olímpica que le puede convertir en héroe nacional casi de la noche a la mañana. «Supongo que empezaré a valorar lo que supone cuando todo termine. En este momento vivo tan concentrado en el objetivo que apenas puedo fijarme en nada más».