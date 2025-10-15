Suscribete a
Esquí de Montaña

«El conductor se disculpaba y yo pensaba: 'Me has jodido'»

La carrera contra el reloj de Ana Alonso, la esquiadora de montaña aspirante a medalla que fue arrollada por un coche mientras montaba en bicicleta a cuatro meses de los Juegos

Ana Alonso, en el gimnasio tras el accidente
Ana Alonso, en el gimnasio tras el accidente
Javier Asprón

Ana Alonso (Granada, 1994) creyó estar viviendo una pesadilla. Bajaba en bicicleta junto a una amiga por la carretera de Pinos Genil, un descenso que conoce al milímetro, cuando un todoterreno que subía hacia la sierra se cruzó en su camino. «El conductor se deslumbró ... y no nos vio. A pocos metros vi que iba a impactar. En segundos te da tiempo a pensar mucho», recuerda. Intentó maniobrar para saltar por encima del capó, una reacción instintiva para amortiguar el golpe. Pero la defensa del coche le destrozó la rodilla derecha, el parabrisas se quebró contra su hombro y acabó tendida sobre el asfalto, consciente pero herida.

