A 100 días de los Juegos: España inicia la ruta para soñar con otra medalla

Faltan 100 días para que se encienda de nuevo el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (del 6 al 22 de febrero). Poco más de tres meses que marcan la recta final del camino ... para los deportistas españoles que sueñan con estar en esa cita. Muchos de ellos se juntaron ayer en la sede del Comité Olímpico Español durante la presentación de los equipos nacionales de la Federación Española de Deportes de Invierno, una de las tres que tendrá representación en los Juegos junto a las de Hielo y Montaña y Escalada. En total, 57 deportistas, de los cuales 34 tienen aspiración olímpica.

Por allí desfiló la tropa del esquí alpino, con Quim Salarich, Ander Mintegi y Aleix Aubert a la cabeza. También los snowboarders Lucas Eguibar y Álvaro Romero, quienes junto a Queralt Castellet, ausente al estar en Suiza entrenando, son los que a priori parten con mayores opciones de podio. El freeski, con Javi Lliso y Thibaut Magnin de representantes, y el esquí de fondo, con Jaume Pueyo y Bernat Selles como referencias, completaron el álbum olímpico.

«España es un país de nieve, que se toma las cosas muy en serio», dijo durante la presentación May Peus, presidente de la RFEDI. «A los Juegos vamos a competir, no a coger experiencia. Conseguir una medalla es algo muy difícil, pero sé que tenemos a los mejores deportistas del mundo y van a luchar por ellas».

Audrey Pascual, subcampeona mundial de eslalon, Irati Idiakez y María Martín-Granizo participaron en representación de los deportes de invierno paralímpicos, que por primera vez acudirán a unos Juegos bajo el paraguas de la RFEDI.