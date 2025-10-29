Suscribete a
Deportes de invierno

A 100 días de los Juegos: España inicia la ruta para soñar con otra medalla

La RFEDI presenta sus equipos nacionales para esta temporada, con 34 deportistas en busca de una plaza olímpica en Milán-Cortina d'Ampezzo

Los deportistas del equipo nacional posan en la sede del COE
Los deportistas del equipo nacional posan en la sede del COE
Javier Asprón

Faltan 100 días para que se encienda de nuevo el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (del 6 al 22 de febrero). Poco más de tres meses que marcan la recta final del camino ... para los deportistas españoles que sueñan con estar en esa cita. Muchos de ellos se juntaron ayer en la sede del Comité Olímpico Español durante la presentación de los equipos nacionales de la Federación Española de Deportes de Invierno, una de las tres que tendrá representación en los Juegos junto a las de Hielo y Montaña y Escalada. En total, 57 deportistas, de los cuales 34 tienen aspiración olímpica.

