ciclismo

Tadej Pogacar y la mejor temporada de la historia

El esloveno culmina 2025 con 20 triunfos y un dominio nunca antes visto en el ciclismo

Pogacar calcina de nuevo Lombardía y gana su quinto Giro consecutivo

Pogacar, tras ganar su quinto Giro de Lombardía consecutivo
Pablo Lodeiro

Desde el centro de Bérgamo, rodeado de sus defenestrados rivales y con una amplia sonrisa, sin rastro de sudor o mugre en su impecable uniforme de emperador, Tadej Pogacar confirmó la evidencia. «Es mi mejor temporada de largo», aseguró el esloveno de 27 años. ... Acababa de conquistar su quinto Giro de Lombardía consecutivo, un broche de oro a un 2025 que se ha convertido en un clásico instantáneo, una campaña nunca vista antes en la historia del ciclismo. Un total de 20 triunfos, desde los desiertos de Arabia hasta los Alpes italianos, en los que se ha impuesto a todos sus rivales y a las superficies más exigentes del planeta, pero siempre con la misma aura de imbatibilidad.

