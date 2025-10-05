Suscribete a
ABC Premium

ciclismo - Campeonato de Europa

Incontenible Pogacar: de campeón mundial a campeón de Europa

El esloveno no tiene rival y vuelve a derrotar a Evenepoel. Juan Ayuso se quedó sin aire para luchar por el bronce

Abraham Olano: «El ciclismo se ha vuelto pijo»

Tadej Pogacar, en el Campeonato de Europa
Tadej Pogacar, en el Campeonato de Europa afp
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rendido a la grandeza, el público francés que puebla como un hormiguero la subida al Valle del Infierno hace la ola a Pogacar cuando pasa por sexta y última vez por la colina que desmadeja el Campeonato de Europa de Ciclismo. Es la admiración ... máxima, símbolo de pleitesía a su majestad Tadej.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app