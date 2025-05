Con Pogacar o sin él, el 'dream team' del ciclismo

Nueve años atrás las gentes del equipo Emirates UAE no podían imaginar que en el día de descanso del Giro de Italia vivirían una tesitura tan codiciable. Dos de sus ciclistas, el mexicano Isaac del Toro y el español Juan Ayuso, son primero y segundo ... de la carrera rosa. Doblete en la cima sin la participación del mejor corredor del mundo, para muchos el mejor de la historia, Tadej Pogacar, que prepara el Tour desde las alturas de Sierra Nevada. Hace nueve años no existía el UAE, ni se planteaban su existencia los multimillonarios jeques y el emir de Abu Dabi. Desde su creación en 2017 el conjunto que dirige el español Josean Matxín no ha dejado de crecer, de amasar victorias, de recrearse con Pogacar, hasta convertirse en el 'dream team' del ciclismo. Un proyecto que nació de un chasco, la empresa china TJ Sport Consultation.

En 2017 la familia Galbusera clausuró el patrocinio que había implantado desde 1990 en el ciclismo para popularizar su empresa de láminas de acero instalada en Velate, la Lombardía italiana. Veintisiete años consecutivos en el pelotón no acabaron en el olvido o la papelera por el empeño de Mauro Gianetti, un exciclista especializado en carreras de un día que trabajó en 2009 como director de marketing del club de fútbol Badajoz. «Gianetti fue el artífice de lo que hoy es UAE –cuenta a ABC Josean Matxín desde Pisa–. Lampre lo dejaba y él encontró al patrocinador chino que podía sostener la estructura. Pero el propietario de la empresa china tuvo un problema grave de salud, deshizo el acuerdo y el equipo se quedó en la calle. Entonces Mauro contactó con los dirigentes de Abu Dabi y consiguió el compromiso». Noticias relacionadas Gloria para Del Toro, un infierno para Roglic José Carlos Carabias

El desplome de Wiggins, drogas, divorcio y ruina: «Fui adicto a la cocaína» José Carlos Carabias De trabajar el marketing del Badajoz, club militante en categorías inferiores, habitual de Segunda, nunca en Primera y que llegó a desaparecer, Gianetti fundó el Emirates UAE. Uno de los países del golfo Pérsico, los propietarios de los petrodólares que han colonizado las competiciones deportivas mundiales, ingresaba en el ciclismo con una perspectiva incierta. Gianetti fichó a Matxín, director deportivo vizcaíno que se había especializado en el ciclismo de cantera, categorías inferiores y jóvenes promesas. Era consultor del Quick Step en este terreno. «La idea que yo planteé fue organizar un proyecto desde cero –explica Matxín–. No realizar fichajes a la carta, ni vaciar la cartera. Yo quería promocionar jóvenes, descubrir talentos, armar campeones. Hicimos algunos fichajes como Aru, Martin y Kristoff, pero lo fundamental es que construimos una base para el futuro con los jóvenes». Según las bases fundacionales del Emirates, los jeques pusieron una condición: promover un estilo de vida sostenible para los chavales de su país, conseguir que practicaran deporte y montasen en bicicleta en una nación que navega en la abundancia de Ferraris y Lamborghinis por las avenidas de luces. No era solo ganar carreras. 🩷🐂 ☕️🚴 Rest day morning at the #GirodItalia .#WeAreUAE pic.twitter.com/5FMJPGZszF — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 19, 2025 Uno de los cachorros que avistó Matxín provenía de Eslovenia, país sin tradición ciclista que se convirtió de repente en referencia por un nombre: Tadej Pogacar. Después de ganar el Tour del Porvenir en 2018 y la Carrera de la Paz con equipos eslovenos, UAE contrató a Pogacar. Un fenómeno precoz que subió la escalera de tres en tres. En 2019 fue el ciclista más joven de la historia en adjudicarse una prueba del World Tour (California). Y en septiembre corrió como una centella en su debut en la Vuelta a España, tres etapas y tercero en la general tras Roglic y Valverde. «Nuestro crecimiento como equipo va asociado al crecimiento de Tadej, sin duda –comenta Matxín–. Hemos circulado por vías conjuntas. Él es el mejor, uno de los mejores de la historia, emblemático y capaz de hacer cosas que nadie puede. Ha patentado una manera de correr, al ataque, agresivo, y nos ha hecho a nosotros ser los mejores. Pero el equipo no es solo Pogacar, si lo quitas a él, también ganamos y sumamos muchos puntos». UAE logró 17 victorias el año de su debut en 2017, 12 en 2018 y 29 en 2019 antes de la gran explosión. En 2020 Pogacar se agenció el Tour en aquella debacle de Roglic en la cronoescalada a la Planche des Belles Filles. El equipo de financiación árabe se disparó frente a las otras potencias del pelotón, el Visma holandés (antes Jumbo) que ganó las tres grandes en 2023 o el Ineos británico de la secuencia triunfal en el Tour, Wiggins, Froome, Thomas, Bernal... El año pasado Emirates firmó la mejor temporada de la historia de un equipo profesional: 81 triunfos con 20 corredores diferentes. «Respeto a las carreras» «Tenemos un gran respeto a los organizadores de carreras. Si no tengo un potencial vencedor, mejor no voy –explica el director vizcaíno–. Estamos centrados en las grandes vueltas, pero el respeto es máximo a todas las pruebas. Todos los ciclistas del equipo tienen su espacio para el lucimiento individual en diferentes lugares, pero también para el trabajo en favor del colectivo». El vox pópuli del ciclismo sostiene que UAE, Ineos y Visma son las escuadras que más dinero reciben de sus patrocinadores (entre 50 y 60 millones anuales) y que así pueden mantener los costes de un grupo amplio. En UAE, confirma Matxín, trabajan 133 personas incluyendo al filial genZ destinado a los jóvenes. En ese caudal de opulencia el Emirates llega al día descanso del Giro previo a la contrarreloj (28 kilómetros en Pisa) con dos ciclistas al mando, Del Toro 'maglia' rosa y Ayuso, segundo a 1m:13s. «No hay problema que resolver, son los otros los que nos deben atacar», dice Matxín sobre el liderazgo. Ayuso, de 22 años, se ha encontrado con un rival inesperado en su equipo. «El objetivo es que el equipo gane el Giro; quiero ganarlo yo, sería un sueño, pero si gana mi compañero habremos cumplido el objetivo». Del Toro, de 21, ha llegado con la lección aprendida a la élite: «Es increíble ser el líder del Giro, es muy loco, no sé qué pasará ahora, lo daré todo y el objetivo es mantener el rosa en el grupo».

