El ciclismo español sigue a la búsqueda de una figura

Juan Ayuso (22 años) había simplificado los pronósticos respecto al futuro del ciclismo español. Su hegemonía en las categorías inferiores era tal, su rendimiento y cuota de victorias era tan rebosante que su nombre se anunciaba con júbilo por los aficionados españoles como referente de ... la nueva generación que debía cerrar el ciclo de Contador, Purito, Valverde o Sastre. Pero la vida del ciclista profesional no es un camino floreado, Ayuso no termina de romperla y el pelotón español sigue a la búsqueda de una figura.

El recorrido de la 80ª Vuelta a España Del 23 de agosto al 14 de septiembre Inicio de la carrera Última llegada 1 3 Llegada etapa 4 Turín Salida etapa 2 Etapa en línea Etapa contrarreloj 14 12 13 11 15 7 10 5 8 18 17 6 9 16 20 19 21 Madrid Las etapas Final en subida Llana Montaña Media montaña Contrarreloj Día de descano D Turín > Novara 1 183 km Sábado 23 2 Alba > Limone Piemonte 157 Domingo 24 San Maurizio Canavese > Ceres 3 Lunes 25 139 4 Susa > Voiron Martes 26 192 5 Figueras > Figueras Miércoles 27 20 6 Olot > Pal 171 Jueves 28 Andorra La Vella > Cerler 7 187 Viernes 29 Monzón > Zaragoza 8 158 Sábado 30 Alfaro > Estación de Valdezcaray 9 195 Domingo 31 Pamplona D Lunes 1 Parque Sendaviva > Larra Belagua 10 168 Martes 2 Bilbao > Bilbao 11 167 Miércoles 3 Laredo > Los Corrales de Buelna 12 143 Jueves 4 Cabezón de la Sal > El Angliru 13 202 Viernes 5 Avilés > La Farrapona 14 135 Sábado 6 Vegadeo > Monforte de Lemos 15 167 Domingo 7 Pontevedra D Lunes 8 Poyo > Mos 16 172 Martes 9 El Barco de Valdeorras > El Morredero 17 143 Miércoles 10 Valladolid > Valladolid 18 26 Jueves 11 Rueda > Guijuelo 19 159 Viernes 12 Robledo de Chavela > Bola del Mundo 20 Sábado 13 159 Alalpardo > Madrid 21 101 Domingo 14 Fuente: La Vuelta / ABC El recorrido de la 80ª Vuelta a España San Maurizio Canavese 25/08 Del 23 de agosto al 14 de septiembre 1 Ceres 3 Voiron Novara 4 Turín 23/08 Inicio de la carrera Última llegada 2 Alba 24/08 Susa Salida etapa Llegada etapa 26/08 Etapa contrarreloj Etapa en línea Limone Piemonte Laredo La Farrapona Vegadeo 04/09 07/09 Larra Belagua Cabezón de la Sal Avilés 06/09 Monforte de Lemos 05/09 Bilbao 03/09 13 11 Andorra la Vella 12 14 29/08 Angliru 15 Poyo Los Corrales de Buelna Cerler 17 10 09/09 Pal Alto de El Morredero 5 Figueras 6 Valdezcaray 9 Mos 8 7 27/08 Olot 18 16 Alfaro 28/08 Rueda Monzón Valladolid El Barco de Valdeorras 31/08 12/09 30/08 11/09 Zaragoza 19 10/09 21 20 Parque de la Naturaleza Sendaviva Guijuelo Alalpardo Robledo de Chavela 02/09 14/09 Madrid 13/09 Bola del Mundo Llana Contrarreloj Final en subida Tipo de etapa Montaña Día de descano Media montaña D km 183 202 195 187 192 171 172 167 167 168 159 159 158 157 143 143 139 135 101 26 20 D D Fecha 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d Fuente: La Vuelta / ABC

Ayuso tuvo en el pasado Giro un punto culminante. Era traspasar la franja del olimpo o quedar a las puertas. Una caída y la irrupción de su compañero Isaac del Toro, el mexicano, le dejaron con la decepción en la boca después de ganar la primera etapa de montaña y de un rutilante comienzo de temporada, casi a victoria por carrera. En la Vuelta uno de sus competidores será su compañero Joao Almeida. Y el español adopta un perfil bajo: «Si no estoy para la general, ayudaré a Joao a intentar ganar». Una declaración que no invita a grandes conquistas.

El Movistar asoma en la Vuelta sin su líder tradicional, Enric Mas, lesionado. Tampoco comparece su ciclista más excitante, el rodador Iván Romeo, campeón mundial sub 23 contrarreloj que debutó en el Tour. Será casi una anormalidad un Movistar en modo guerrillero, a la caza de oportunidades con Pablo Castrillo, Ivan Cortina y Javier Romo.

Con los invitados Caja Rural y Burgos, la Vuelta asegura escapadas madrugadoras y espíritu combativo de equipos españoles, aunque será difícil para ellos igualar el gran rendimiento del Kern en 2024, con dos etapas. Estará ausente Carlos Rodríguez, otro que no rompe. Debutará Markel Beloki, el hijo de Joseba Beloki. Y por la segunda línea sigue Mikel Landa, quien sufrió una pavorosa caída en el Giro y espera restablecerse en la Vuelta.