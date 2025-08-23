Suscribete a
ABC Premium

vuelta a españa

El ciclismo español sigue a la búsqueda de una figura

Juan Ayuso, que vuelve después de la decepción del Giro, encabeza la delegación

Bernardo Ruiz, el hijo del estraperlo

Juan Ayuso, ciclista del UAE
Juan Ayuso, ciclista del UAE efe
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Ayuso (22 años) había simplificado los pronósticos respecto al futuro del ciclismo español. Su hegemonía en las categorías inferiores era tal, su rendimiento y cuota de victorias era tan rebosante que su nombre se anunciaba con júbilo por los aficionados españoles como referente de ... la nueva generación que debía cerrar el ciclo de Contador, Purito, Valverde o Sastre. Pero la vida del ciclista profesional no es un camino floreado, Ayuso no termina de romperla y el pelotón español sigue a la búsqueda de una figura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app