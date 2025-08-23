vuelta a españa
El ciclismo español sigue a la búsqueda de una figura
Juan Ayuso, que vuelve después de la decepción del Giro, encabeza la delegación
Bernardo Ruiz, el hijo del estraperlo
Juan Ayuso (22 años) había simplificado los pronósticos respecto al futuro del ciclismo español. Su hegemonía en las categorías inferiores era tal, su rendimiento y cuota de victorias era tan rebosante que su nombre se anunciaba con júbilo por los aficionados españoles como referente de ... la nueva generación que debía cerrar el ciclo de Contador, Purito, Valverde o Sastre. Pero la vida del ciclista profesional no es un camino floreado, Ayuso no termina de romperla y el pelotón español sigue a la búsqueda de una figura.
El recorrido de la 80ª Vuelta a España
Del 23 de agosto al
14 de septiembre
Inicio de la carrera
Última llegada
1
3
Llegada etapa
4
Turín
Salida etapa
2
Etapa en línea
Etapa contrarreloj
14
12
13
11
15
7
10
5
8
18
17
6
9
16
20
19
21
Madrid
Las etapas
Final en subida
Llana
Montaña
Media montaña
Contrarreloj
Día de descano
D
Turín > Novara
1
183 km
Sábado 23
2
Alba > Limone Piemonte
157
Domingo 24
San Maurizio Canavese > Ceres
3
Lunes 25
139
4
Susa > Voiron
Martes 26
192
5
Figueras > Figueras
Miércoles 27
20
6
Olot > Pal
171
Jueves 28
Andorra La Vella > Cerler
7
187
Viernes 29
Monzón > Zaragoza
8
158
Sábado 30
Alfaro > Estación de Valdezcaray
9
195
Domingo 31
Pamplona
D
Lunes 1
Parque Sendaviva > Larra Belagua
10
168
Martes 2
Bilbao > Bilbao
11
167
Miércoles 3
Laredo > Los Corrales de Buelna
12
143
Jueves 4
Cabezón de la Sal > El Angliru
13
202
Viernes 5
Avilés > La Farrapona
14
135
Sábado 6
Vegadeo > Monforte de Lemos
15
167
Domingo 7
Pontevedra
D
Lunes 8
Poyo > Mos
16
172
Martes 9
El Barco de Valdeorras > El Morredero
17
143
Miércoles 10
Valladolid > Valladolid
18
26
Jueves 11
Rueda > Guijuelo
19
159
Viernes 12
Robledo de Chavela > Bola del Mundo
20
Sábado 13
159
Alalpardo > Madrid
21
101
Domingo 14
Fuente: La Vuelta / ABC
Ayuso tuvo en el pasado Giro un punto culminante. Era traspasar la franja del olimpo o quedar a las puertas. Una caída y la irrupción de su compañero Isaac del Toro, el mexicano, le dejaron con la decepción en la boca después de ganar la primera etapa de montaña y de un rutilante comienzo de temporada, casi a victoria por carrera. En la Vuelta uno de sus competidores será su compañero Joao Almeida. Y el español adopta un perfil bajo: «Si no estoy para la general, ayudaré a Joao a intentar ganar». Una declaración que no invita a grandes conquistas.
El Movistar asoma en la Vuelta sin su líder tradicional, Enric Mas, lesionado. Tampoco comparece su ciclista más excitante, el rodador Iván Romeo, campeón mundial sub 23 contrarreloj que debutó en el Tour. Será casi una anormalidad un Movistar en modo guerrillero, a la caza de oportunidades con Pablo Castrillo, Ivan Cortina y Javier Romo.
Con los invitados Caja Rural y Burgos, la Vuelta asegura escapadas madrugadoras y espíritu combativo de equipos españoles, aunque será difícil para ellos igualar el gran rendimiento del Kern en 2024, con dos etapas. Estará ausente Carlos Rodríguez, otro que no rompe. Debutará Markel Beloki, el hijo de Joseba Beloki. Y por la segunda línea sigue Mikel Landa, quien sufrió una pavorosa caída en el Giro y espera restablecerse en la Vuelta.
