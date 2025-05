Un Giro que empezó fino y acabó aciago para Ayuso

El Giro de Juan Ayuso acaba como aquellas Vueltas a España de Alex Zulle enredadas en la fatalidad de las caídas, la lluvia que empañaba sus gafas y la falta de visión del genial miope suizo de la ONCE. Ayuso es todo lo contrario ... de aquel ciclista artesanal, un moderno profesional enganchado a los datos, la ciencia, el cálculo... Hijo de su tiempo, de la medición de cada pedalada, cada caloría que ingiere, Ayuso ha terminado el Giro con la inercia que persigue a los malos espíritus en el ciclismo: la cara hinchada, un ojo ciego y la molestia natural provocada por la picadura de una avispa.

Sucedió en la etapa 18, tregua entre la semana montañosa que decide el Giro y de la que se desvinculó el ciclista español en la etapa reina que debatía en sano juicio deportivo si debía atacar o no a su compañero Isaac del Toro para asaltar la 'maglia' rosa.

Era el segundo clasificado de la carrera rosa, a un minuto de su compañero, como corresponde a un talento del ciclismo llamado dar alegrías a la afición española. En su cuarta participación en una vuelta grande, ya estaba en posición de ganar. Es un ciclista al estilo de los tiempos, escalador, rodador, veloz en las llegadas, todo en uno.

Todo pintaba de fábula para el español después de la séptima etapa, primer contacto con la montaña, primer destello de Ayuso. Victoria rutilante en el alto del Tagliacozzo, festín de euforia española pero poca atención a la clasificación. Del Toro ya entró segundo aquel día y, por lo que insinuó el director del UAE Josean Matxín, el plan de la escuadra emiratí no era atacar con el español, sino con el mexicano. «Ha sido un gran triunfo del equipo», resumió el director vizcaíno, sin personalizar el éxito en Ayuso.

El Giro se torció para Ayuso en las tierras blancas de Siena, con el ataque incontenible de Del Toro y una caída que requirió puntos en la rodilla. Su desplome en los Dolomitas (14 y 25 minutos en dos días de montaña) ha generado debate en su equipo.

El mánager general del UAE, Mauro Gianetti, habló sobre la situación del español antes de la retirada. «Ayuso no me ha defraudado. Cuando no te sientes bien en una de las etapas más duras de una gran vuelta, nunca es fácil recuperarse. No se siente al cien por cien, le cuesta recuperarse y cada vez está más fatigado», aseguró a La Gazzetta dello Sport y Cyclingnews.

«Lo que le ha pasado es parte del ciclismo. Juan ganó mucho en la primera parte de la temporada y corrió mucho, quizá esté pagando las consecuencias», comentó Gianetti, sin mencionar la caída y la rodilla.

Ayuso tiene contrato hasta 2028, compromiso de larga duración, pero también tiene a Pogacar por delante, indiscutible el mejor ciclista del mundo, y tal vez a Isaac del Toro, líder del Giro. «Es uno de nuestros corredores. Está contento en el UAE. Juan Ayuso no tiene intención de dejar el equipo y nosotros no tenemos pensado dejarlo ir».

El Giro enfila su fin de semana decisivo en tránsito desde los Dolomitas hacia el Piamonte y su cordillera alpina. En un día de tregua entre tanta fricción montañosa, el alemán Nico Denz aprovechó para sellar un triunfo en nombre del Red Bull, el millonario equipo de las bebidas energéticas y del otro damnificado, Primoz Roglic. De esta manera Denz compensa las penas.