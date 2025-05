El jefe de UAE: «Ayuso corrió y ganó mucho al principio de año y quizá lo está pagando»

El desplome de Juan Ayuso en la etapa reina sigue dando que hablar en el Giro de Italia. El ciclista español de 22 años se encuentra perdido en la general después de ceder 14 y 25 minutos en dos días de montaña, cuando hasta ese momento era uno de los principales favoritos. Pero el ciclismo es como es y tanto Ayuso como Primoz Roglic, retirado, están fuera de combate.

El mánager general del equipo de los Emiratos, Mauro Gianetti, habló sobre la situación del ciclismo español. «Ayuso no me ha defraudado. Cuando no te sientes bien en una de las etapas más duras de una gran vuelta, nunca es fácil recuperarse. No se siente al cien por cien, le cuesta recuperarse y cada vez está más fatigado», aseguró a La Gazzetta dello Sport y Cyclingnews.

«Lo que le ha pasado es parte del ciclismo. Juan ganó mucho en la primera parte de la temporada y corrió mucho, quizá esté pagando las consecuencias», comentó Gianetti.

El jefe de Emirates considera que lo mejor es que Ayuso acabe el Giro: «Ahora es importante que siga en el Giro y siga formando parte del equipo. Quizás pueda ayudar a Isaac en los próximos días y desempeñar un papel importante en la carrera par el equipo».

Ayuso tiene contrato hasta 2028, compromiso de larga duración, pero también tiene a Pogacar por delante, indiscutible el mejor ciclista del mundo, y tal vez a Isaac del Toro, líder del Giro. «Es uno de nuestros corredores. Está contento en el UAE. Juan Ayuso no tiene intención de dejar el equipo y nosotros no tenemos pensado dejarlo ir».