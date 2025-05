Del Toro saca el orgullo de la 'maglia' rosa

Por la lengua de asfalto estrecho y recién revestido de alquitrán, Isaac del Toro palidece. Es el Mortirolo, el puerto de Italia entronizado en la memoria colectiva como cima imposible, símbolo al estilo Tourmalet o Angliru. Todo aficionado al deporte lo conoce. Una pared. Ha ... atacado Richard Carapaz, eléctrico, agresivo, un dolor de muelas que hace del inconformismo su bandera. El líder del Giro no lo sigue, la carrera se le va.

Es la apariencia que emite el Mortirolo después de una nueva jornada de desgaste por los Dolomitas, las montañas más bellas del ciclismo. Como el día anterior en San Valentino y Santa Bárbara, también escapa Simon Yates al control del chamaco mexicano. Es el fin para Del Toro en la cara suave del Mortirolo, 12 kilómetros al ocho por ciento de desnivel medio.

Pero la abundancia es el exceso de autoconfianza de nuestros días. Carapaz no hace demasiado hueco y Yates no puede descolgar del todo a la 'maglia' rosa. Del Toro tiene 21 años, nula experiencia en el élite y el nervio flojo. En el Tonale salió disparado a por los fugados, una rareza innecesaria.

También sale solo como una centella a por Carapaz en el terreno abrupto, falsos llanos, que conduce del final del Mortirolo a la turística Bormio previo paso por Le Motte, tercera categoría.

Es la tensión del novato, la falta de paciencia para la mirada larga, pero el mexicano tiene buenas piernas. Sus compañeros Adam Yates y Majka han llegado en su ayuda y cazan como es preceptivo a Carapaz y su séquito.

«Ayer aprendí a no darme por vencido -cuenta el líder-. He ganado confianza y no tengo nada que perder».

Con la mente limpia y sin la fatiga del día anterior, Del Toro a 9 kilómetros y el panorama se aclara, solo le sigue Carapaz. Simon Yates se queda. El mexicano está encendido, quiere más. También ataca a Carapaz con la meta a la vista para construir una victoria bella, gracioso y delicado gesto al entrar vencedor. Con esa maniobra y los segundos de bonificación, el mexicano logra en la general 41 segundos sobre Carapaz y 51 ante Yates.