vuelta a españa

A falta de Pogacar, la Vuelta es Vingegaard

Sin el número uno, el danés vencedor de dos Tours es el candidato a ganar la ronda española que cumple 90 años

Bernardo Ruiz, el hijo del estraperlo

Jonas Vingegaard, en el centro, en la presentación de la Vuelta
Jonas Vingegaard, en el centro, en la presentación de la Vuelta
José Carlos Carabias

A Jonas Vingegaard (28 años) le encanta recobrar la serenidad y apaciguar el alma en Annecy, localidad francesa conocida como la 'Venecia de los Alpes' por su hermoso y enmarañado enjambre de canales navegables que dan nombre al que dicen es el lago más ... limpio del mundo. El ciclista danés ha establecido su residencia en Suiza junto al famoso lago y las bellas montañas de los Alpes. Allí vive con su mujer y su hija, se entrena, reduce tiempo en viajes y paga menos impuestos en una carrera deportiva que comenzó fulgurante (dos victorias en el Tour de Francia, 2022 y 2023) y se ha detenido por la hegemonía de Tadej Pogacar (26 años). El esloveno no está en la Vuelta a España, la única gran ronda que le falta, y en su ausencia no hay otro candidato a ganar que Vingegaard.

Descarga la app