A falta de Pogacar, la Vuelta es Vingegaard

A Jonas Vingegaard (28 años) le encanta recobrar la serenidad y apaciguar el alma en Annecy, localidad francesa conocida como la 'Venecia de los Alpes' por su hermoso y enmarañado enjambre de canales navegables que dan nombre al que dicen es el lago más ... limpio del mundo. El ciclista danés ha establecido su residencia en Suiza junto al famoso lago y las bellas montañas de los Alpes. Allí vive con su mujer y su hija, se entrena, reduce tiempo en viajes y paga menos impuestos en una carrera deportiva que comenzó fulgurante (dos victorias en el Tour de Francia, 2022 y 2023) y se ha detenido por la hegemonía de Tadej Pogacar (26 años). El esloveno no está en la Vuelta a España, la única gran ronda que le falta, y en su ausencia no hay otro candidato a ganar que Vingegaard.

El recorrido de la 80ª Vuelta a España Del 23 de agosto al 14 de septiembre Inicio de la carrera Última llegada 1 3 Llegada etapa 4 Turín Salida etapa 2 Etapa en línea Etapa contrarreloj 14 12 13 11 15 7 10 5 8 18 17 6 9 16 20 19 21 Madrid Las etapas Final en subida Llana Montaña Media montaña Contrarreloj Día de descano D Turín > Novara 1 183 km Sábado 23 2 Alba > Limone Piemonte 157 Domingo 24 San Maurizio Canavese > Ceres 3 Lunes 25 139 4 Susa > Voiron Martes 26 192 5 Figueras > Figueras Miércoles 27 20 6 Olot > Pal 171 Jueves 28 Andorra La Vella > Cerler 7 187 Viernes 29 Monzón > Zaragoza 8 158 Sábado 30 Alfaro > Estación de Valdezcaray 9 195 Domingo 31 Pamplona D Lunes 1 Parque Sendaviva > Larra Belagua 10 168 Martes 2 Bilbao > Bilbao 11 167 Miércoles 3 Laredo > Los Corrales de Buelna 12 143 Jueves 4 Cabezón de la Sal > El Angliru 13 202 Viernes 5 Avilés > La Farrapona 14 135 Sábado 6 Vegadeo > Monforte de Lemos 15 167 Domingo 7 Pontevedra D Lunes 8 Poyo > Mos 16 172 Martes 9 El Barco de Valdeorras > El Morredero 17 143 Miércoles 10 Valladolid > Valladolid 18 26 Jueves 11 Rueda > Guijuelo 19 159 Viernes 12 Robledo de Chavela > Bola del Mundo 20 Sábado 13 159 Alalpardo > Madrid 21 101 Domingo 14 Fuente: La Vuelta / ABC El recorrido de la 80ª Vuelta a España San Maurizio Canavese 25/08 Del 23 de agosto al 14 de septiembre 1 Ceres 3 Voiron Novara 4 Turín 23/08 Inicio de la carrera Última llegada 2 Alba 24/08 Susa Salida etapa Llegada etapa 26/08 Etapa contrarreloj Etapa en línea Limone Piemonte Laredo La Farrapona Vegadeo 04/09 07/09 Larra Belagua Cabezón de la Sal Avilés 06/09 Monforte de Lemos 05/09 Bilbao 03/09 13 11 Andorra la Vella 12 14 29/08 Angliru 15 Poyo Los Corrales de Buelna Cerler 17 10 09/09 Pal Alto de El Morredero 5 Figueras 6 Valdezcaray 9 Mos 8 7 27/08 Olot 18 16 Alfaro 28/08 Rueda Monzón Valladolid El Barco de Valdeorras 31/08 12/09 30/08 11/09 Zaragoza 19 10/09 21 20 Parque de la Naturaleza Sendaviva Guijuelo Alalpardo Robledo de Chavela 02/09 14/09 Madrid 13/09 Bola del Mundo Llana Contrarreloj Final en subida Tipo de etapa Montaña Día de descano Media montaña D km 183 202 195 187 192 171 172 167 167 168 159 159 158 157 143 143 139 135 101 26 20 D D Fecha 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d Fuente: La Vuelta / ABC

Hace dos años, el equipo holandés Visma completó un desafío único. Se impuso en las tres carreras gigantes, el Giro con Primoz Roglic, el Tour con Vingegaard y la Vuelta con Sepp Kuss. Una trilogía que ya ha roto Pogacar con su jerarquía indiscutible en el Tour. Simon Yates se adjudicó el Giro, Vingegaard fue segundo en el Tour y el danés el tremendo favorito para la Vuelta.

Siempre Pogacar asoma en el camino del ciclista que parecía llamado a marcar una era cuando en 2022 y en 2023 levantó el leoncito amarillo del Tour. Pero a Vingegaard, antiguo dependiente de una lonja de pescado en su Dinamarca natal, lo ha desmoralizado Pogacar, quien no le dio opción en 2024 y sobre todo 2025.

«Siempre es genial correr contra Tadej», comentó Vingegaard, tipo educado e introvertido, a los medios durante su rueda de prensa virtual previa a la carrera. «Pero también es bonito cuando él no está», añadió en modo alivio.

La ausencia de Pogacar allana el camino de Vingegaard, y también las de Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Evenepoel, vencedor de la Vuelta en 2022, no está al nivel del danés en la montaña, como ha quedado demostrado en los dos últimos Tours. Y Roglic (récord de triunfos en la Vuelta, 4, en 2019, 2020, 2021 y 2024), parece haber iniciado un sereno declive a los 35 años.

Así las cosas, a Vingegaard le queda un eterno combate con el equipo de Pogacar, el UAE de Emiratos Árabes, que presenta al portugués Joao Almeida y al español Juan Ayuso como baluartes. En otro horizonte asoman el colombiano Egan Bernal siempre en duda con su recuperación, el australiano Jai Hindley que ganó el Giro 2022, su compatriota Ben O'Connor o el italiano Giulio Ciccone.

Con Sepp Kuss

La apuesta del poderoso Visma por la Vuelta a España se plasma en su equipo, donde ayudarán al danés dos ciclistas que podrían clasificar entre los cinco primeros en otro equipo, los estadounidenses Matteo Jorgenson, vencedor de la París-Niza, y Sepp Kuss, ganador del Vuelta a España 2023.

Vingegaard considera el triunfo totalmente «realista». «Hay muchas etapas en las que se puede marcar la diferencia, estoy en forma, así que es importante estar preparado desde el principio».

Como es costumbre en la Vuelta, el recorrido no da respiro a los ciclistas. Hay 10 etapas con al menos 3.000 metros de desnivel positivo, subir y subir montañas, lo que supone una presión incesante. Son diez finales en alto, en puertos de categoría especial o de cuarta, en una tendencia marcada para evitar los esprints. Solo dos llegadas masivas están aparentemente garantizadas y dos más potenciales. Javier Guillén, el director de la empresa organizadora, no quiere aburrimiento frente al televisor.

La Vuelta empieza hoy en Italia (Turín), otra preferencia de Unipublic. Son cuatro etapas por el norte del país transalpino e inclusión en Francia antes del regreso a España (Figueras), con una contrarreloj por equipos. La carrera evita esta vez la tradicional fuente de calor en el sur y transcurre siempre por el norte. Madrid es el punto más meridional de una carrera que cumple 90 años, con fecha de nacimiento en 1935.